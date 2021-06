Acre recebe mais 3,7 mil doses da vacina da AstraZeneca nesta quarta

A entrevista do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), concedida ao ac24horas na noite de segunda-feira (28), não pegou bem para os dirigentes do Progressistas. O gestor da capital declarou que tem um compromisso com o senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo ano que vem.

Nesta terça-feira, 29, o governador Gladson Cameli esteve reunido com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e a senadora da república, Mailza Gomes para tratar de um possível alinhamento político em torno do apoio do prefeito à candidatura majoritária de Cameli. “Não soou bem a entrevista. A conversa é para alinhar com Bocalom. Ele é vice-presidente. Em reunião na semana passada já ficou pactuado que o apoio é 100% Gladson Cameli”, declarou um dirigente do Progressistas ao ac24horas.

Na entrevista ao Boa Conversa, Bocalom ressaltou que tem um compromisso com os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes por ter dado condições políticas para a permanência da sua candidatura no ano passado.

“Eu tenho compromisso com o Petecão. Afinal de contas foi ele que me acompanhou na campanha, junto com o Bestene e a Mailza que foi uma guerreira. Ela segurou lá com a nacional do partido, e o Petecão também, a minha candidatura. Como que eu vou ser infiel com alguém que foi fiel comigo? É preciso ter palavra. Eu tenho um compromisso moral com ele e não vou esconder isso”, revelou o gestor.

O articulador político do governo, Ítalo Medeiros, não soube explicar o teor de toda a reunião, porém, adiantou que um dos temas era as ações integradas em prol da população da cidade de Rio Branco. “Eu sei que eles iriam discutir a distribuição das máquinas à prefeitura”, informou.