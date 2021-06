Governo convoca mais de 150 aprovados da Educação para entrega de documentos

O governo do Acre divulgou nesta terça-feira, 29, a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), para entrega de documentos.

Os convocados são das áreas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Português, Química e Artes Cênicas (Teatro, Música e Artes Visuais). Ao total, foram convocados 179 educadores.

Os candidatos listados deverão comparecer até o dia 09 de julho de 2021, das 07h30min às 13h30min, nos núcleos de Educação, dos respectivos municípios, com a documentação a seguir:

01 (uma) foto 3×4 recente; Carteira de Identidade (original e uma cópia); CPF (original e uma cópia); Título Eleitoral (original e uma cópia); Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral; Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens; PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado; Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação civil e páginas de contratos); Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de Conclusão do Curso, conforme a disciplina requerida para o cargo (original e uma cópia); Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Professor de Educação Física (original e uma cópia); Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia); Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia); Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia); Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://portal.esocial.gov.br); Declaração de Antecedentes (disponível no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br); Declaração de Aptidão Legal (disponível no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br); Declaração de Bens (disponível no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br); Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública, (disponível no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br); Declaração de Herdeiros (disponível no endereço eletrônico http://www.acre.gov.br); Declaração de Dependentes (disponível no endereço eletrônico http://www.acre.gov.br); Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil; Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e mentalmente para o exercício do cargo.

O candidato poderá obter informações referentes aos processos seletivos junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Para ver a lista, clique aqui.