Empresas terceirizadas que pagam em dia começarão a atrasar salários, diz Calegário

Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Rio Branco (CMRB) aprovou nesta terça-feira, 29, um requerimento que pede informações ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) em relação a sobra das vacinas contra à covid-19, a famosa “xepa da vacina”. A autora do requerimento é a vereadora Michelle Melo (PDT).

O prefeito Tião Bocalom terá 30 dias para enviar à Casa Legislativa informações contendo a lista dos vacinados com as “xepas”, quais as orientações e os critérios que estão sendo utilizados para escolher a quem vacinar com essas sobras.

A xepa foi o nome dado à aplicação das doses que sobram ao final do dia nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e nos postos de vacinação.

O requerimento ainda pede a cópia do ofício enviado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o Ministério da Saúde solicitando a complementação de vacinas para o grupo dos profissionais de saúde e informações do último pacto realizado em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do planejamento sobre a vacinação no município.