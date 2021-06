PRF encontra quase 14 kg de cocaína em tanque de veículo com fundo falso, na BR-317

O último repasse de junho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será de R$ 15.904.056,11 a serem divididos entre as 22 prefeituras do Acre neste fim de mês. O recurso entra nas contas das prefeituras nesta quarta-feira, 30 de junho.

A informação dos Estudos Técnicos da Confederação de Municípios (CNM), com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), mostra crescimento de 20,99%, em comparação com o mesmo repasse feito em 2020.

No País, o valor a ser depositado é de R$ 2.793.819.663,58. Ao aplicar a inflação, o resultado positivo da terceira parcela do mês reduz para 12,26%. Além disso, quando se considera a retenção constitucional de 20% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o montante fica em R$ 2.235.055.730,86.

Com o último repasse, que representa em torno de 30% do valor total do mês, o FPM junho fecha positivo em 63,67%, os três decêndios somaram R$ 10,2 bilhões. Ano passado, na mesma época, os gestores locais receberam R$ 6,2 bilhões. Ainda corrigindo o valor pela inflação do período, o crescimento fica em 51,86%. De janeiro até agora, os municípios brasileiros receberam R$ 66, 4 bilhões; em 2020, R$ 55 bilhões tinham sido destinados aos cofres municipais.