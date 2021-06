Gladson entrega 90 máquinas pesadas para início da Operação Ramais do Acre

O governador Gladson Cameli entregou nesta segunda-feira, 28, mais de 90 máquinas pesadas que irão compor a Operação Ramais do Acre 2021, em cerimônia realizada no Estacionamento do Estádio Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco. A assinatura do termo de recebimento das máquinas ocorreu diante uma forte queima de fogos, mesmo debaixo de muita chuva.

Quebrando mais uma vez o protocolo do cerimonial, Cameli chamou os trabalhadores braçais do Deracre para homenageá-los. “Eu vim para agradecer a todos os servidores que trabalham de dia e noite para fazer essa máquina do Estado funcionar”, disse.

O chefe do executivo lembrou também o investimento na recuperação das máquinas antigas do Estado. “Temos hoje uma nova e completa estrutura para trabalharmos nos 22 municípios do Estado. Isso é trabalhar para todos, sem distinção de pessoas ou cores. O nosso verão amazônico traz a maior esperança para todos os trabalhadores e vou fazer de tudo para dar certo”, disse Cameli, que foi alvo de protestos de trabalhadores do campo de Sena Madureira que iniciaram um protesto.

A solenidade contou com as presenças da superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Löw e o diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, André Carvalho de Azevedo Carioca, além dos senadores Sérgio Petecão, Mailza Gomes, o vice-governador Major Rocha, além de deputados estaduais e federais, responsáveis por destinar a emenda de bancada para efetivação da compra dos veículos no valor de R$ 47 milhões, sendo R$ 12 milhões de compartida do governo.

Os prefeitos de Rio Branco, Tião Bocalom, e de Sena Madureira, Mazinho Serafim, de Porto Acre, Bebê Damasceno, e Jailson Amorim, de Rodrigues Alves, também prestigiaram a cerimônia

Foram expostas no local, 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos. Toda essa frota, se somará aos antigos maquinários do Estado, e atuarão em formato de mutirões em todas as regionais do Acre.

As referidas máquinas irão compor a frota do Deracre na recuperação e pavimentação de ramais e áreas urbanas, além de auxiliar nas intervenções em pontes e rodovias estaduais.

Padronização

O engenheiro Ítalo Medeiros, da secretaria de governo do Acre (Segov), afirmou que a padronização em azul das máquinas faz parte de um planejamento do Estado para evitar furto e uma forma de facilitar a fiscalização do uso. “Isso faz parte de planejamento de gestão deste governo. Acredito que 2021 seja o ano do homem do campo. Quando assumimos a gestão encontramos máquinas deterioradas. Essas máquinas padronizadas é um zelo do governo com a coisa pública”, disse.

Investimento

Já Petrônio Gontijo, diretor do Deracre, afirmou que o Estado pretende investir mais de R$ 150 milhões em 2021, sendo R$ 90 milhões só para abertura e melhoramento de ramais e R$ 47 milhões com a aquisição de máquinas. “Acredito que seja um momento ímpar. Vamos investir em maquinário nos 22 municípios com uma série ações”, frisou o gestor.

União da Classe política

O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, afirmou a importância da parceria Estado e Município. “Nós temos um povo trabalhador, mas falta apoio. Governador, o senhor tem ido pelo caminho certo em dar apoio ao que trazem alimento para a nossa mesa. Eu acho que o Acre está precisando da classe política para seguirmos avançando”.

Sair do isolamento

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, citou o trabalho “ombro a ombro”. “Vamos nos unir, tirar o Acre do isolamento. Temos tudo para dar certo e o governador e o povo pode contar com o poder legislativo para aprovar e apoiar projetos que beneficiem os trabalhadores do campo”, destacou.

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas.com

