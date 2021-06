Bocalom diz que não sente falta de líder e não se incomoda com críticas

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) falou acerca da sua participação nas eleições de 2022 durante o programa Boa Conversa, transmitido pelo ac24horas na noite desta segunda-feira (28).

Na última sexta-feira, 25, o senador e pré-candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), afirmou que nunca tratou do assunto com o chefe do executivo municipal, mas que esperava seu apoio nas eleições.

Nesta segunda, Bocalom ressaltou que tem um compromisso com os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes por ter dado condições políticas para a permanência da sua candidatura no ano passado.

“Eu tenho compromisso com o Petecão. Afinal de contas foi ele que me acompanhou na campanha, junto com o Bestene e a Mailza que foi uma guerreira. Ela segurou lá com a nacional do partido e o Petecão também a minha candidatura. Como que eu vou ser infiel com alguém que foi fiel comigo? É preciso ter palavra. Eu tenho um compromisso moral com ele e não vou esconder isso, mas a minha relação com o governador Gladson Cameli é muito boa”, afirmou.

Em outro trecho, Bocalom afirmou que não pretende sair do Progressistas e descartou qualquer clima “estranho” caso decida apoiar outra candidatura que não seja a do governador Gladson Cameli, seu colega de partido. Ele argumentou que o apoio de Gladson a Socorro Neri (PSB) no ano passado abriu brechas para um apoio seu à candidatura de Petecão, sem sofrer punição dentro do partido.

“Abriu a brecha, mas eu acho que tem muita água pra passar por essa ponte. Essas coisas mudam muito, a política muda muito. Vamos aguardar, mas eu volto a insistir que eu tenho um compromisso com o Petecão”, salientou.