Acre prorroga para setembro início de pagamento do Licenciamento de Veículos 2021

Em entrevista ao Cipodcast neste sábado, 26, o meteorologista Davi Friale, falou acerca da previsão do tempo para esta semana. Segundo ele, a mudança de tempo começará por volta das 23 horas deste domingo, 27, para segunda-feira (28).

Ele explicou que a friagem durará a semana inteira e que os picos intensos de frio serão durante a terça, quarta e quinta à noite. “Por volta das 23 horas o tempo começa a mudar, mas ainda não é o frio. A partir das 2h da manhã de segunda-feira, 27, o frio começa a chegar e a segunda será todinha ventando com a temperatura caindo”, afirmou.

Segundo ele, terça-feira, 29, será de dia gelado com rajadas de vento de 50Km em alguns pontos do Acre. “Na terça, será gelado o dia todo e ventando com rajadas em 50km em alguns pontos com sensação térmica muito baixa com máxima abaixo dos 18ºC o dia todo, e a noite pode cair para 8ºC e permanecer na manhã de quarta, quinta e até sexta. Eu falei que pode cair até 8ºC, eu não to dizendo que vai ser 8ºC pode ser até 7ºC. Às vezes, as pessoas querem que caia chuva na casa delas, mas eu digo que vai cair em Rio Branco e depois dizem que eu errei. O frio durará a semana toda, mas o pico será terça e quarta, durante o dia vai ser segunda e terça, durante a noite vai ser terça, quarta e quinta, entendeu?”, afirmou.

O meteorologista pediu à sociedade e às instituições doação de agasalhos aos moradores de ruas. “Adote uma pessoa para agasalhar. Se cada um de nós fizer isso, todo mundo da cidade estará agasalhado. Sintam-se no lugar dessas pessoas sem teto ou daquelas crianças que não tenham agasalhos. O calor você refresca, mas e o frio? Eu penso nisso e todo o ano eu lanço essa campanha de agasalho. Eu não quero ninguém falando depois que essa friagem chegou de surpresa. Eu sozinho não posso fazer nada”, salientou.