Moisés Diniz rebate prefeito de Plácido de Castro: “Eu só não tolero mentira”

O secretário de assuntos estratégicos, Moisés Diniz, se posicionou na manhã deste domingo, 27, em relação às declarações do prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD), a respeito do episódio da ponte Santa Helena, situada no interior do município.

Nas declarações ao Portal Tarauacá, Camilo desmentiu Moisés e afirmou que o assessor ganha dinheiro público apenas para criar discórdias e causar atritos entre a gestão municipal e estadual.

“Nós queremos desmentir esse manifesto do assessor do governo, Moisés Diniz, que está atrás das cortinas, ganhando o erário público para criar discórdia, para plantar desacordo, entre as gestões municipais e estadual. Para ciência de todos, em nenhum momento nós inauguramos ponte, o que foi feito na verdade, foi uma ação de saúde, no Ramal T da Enco, a terceira ação foi realizada na zona rural. Na qual contou mais uma vez com a parceria do gabinete do deputado e médico infectologista Jenilson Leite e da vereadora Michelle, de Rio Branco”, declarou o gestor.

Em seguida, Moisés afirmou que ficou “surpreso” com as falas de Camilo e afirmou que sempre foi um pacificador. Segundo Moisés, ele apenas reproduziu um vídeo e um texto do senador Petecão, que passou a republicar, onde ele afirma que participou da inauguração de 50 km de ramal e da ponte sobre o Santa Helena.

“É que eu achei oportunista e contraditório, o senador dizer (na sexta) que o governo ‘Gladson Cameli era fraquíssimo’, e ir inaugurar (no sábado) uma obra feita pelo Gladson. Sugiro que o amigo desminta o senador (e informe que não houve inauguração como ele publicou), e não bata no mais fraco, porque eu o considero um amigo e um grande gestor. Você foi do PCdoB e me conhece. Eu nunca me escondo atrás de cortinas e nem semeio discórdia. Eu sempre fui um pacificador. Eu só não tolero mentira, esperteza política e nem malandragem parlamentar. Só isso. Que Deus siga lhe abençoando e fazendo Plácido de Castro crescer. Estou publicamente desconsiderando todas as ofensas e oferecendo a manutenção da minha amizade”, afirmou.