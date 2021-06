Friagem chega na 2ª e pode ter mínima de 8ºC com sensação térmica próxima de 0ºC

O meteorologista Davi Friale informou em boletim que neste sábado, 26, será de tempo bom e quente predominando no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia e no Peru. Nas demais áreas do Amazonas, poderão ocorrer chuvas fortes, acompanhadas de raios.

No boletim, Friale informou que a massa de ar polar que chegará ao Acre na próxima segunda-feira, 28, será tão intensa que deverá cruzar a linha do equador e chegar até a Venezuela, passando antes pela região de Tabatinga, no oeste do Amazonas e sul da Colômbia. No entanto, nestas áreas, o frio já estará enfraquecido.

A temperatura deve cair de forma brusca e acentuada, podendo chegar a 8ºC com sensação de 0ºC a partir de segunda.

Friale explicou que os ventos intensos da direção sudeste atingirão Rio Branco e todo o leste e sul do Acre, com rajadas que poderão, em alguns pontos, passar de 50km/h. Na sequência, uma intensa e abrangente onda de frio polar começará a despencar a temperatura.

“Estimamos as temperaturas mínimas entre 8 e 11ºC, no leste e no sul do Acre (Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e outras cidades) e, entre 13 e 16ºC, no centro e no oeste do estado (Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e demais cidades do vale do Juruá). Entretanto, devido aos fortes ventos que estarão soprando, a sensação térmica deverá ficar situada próxima de 0ºC, para as pessoas que ficarem expostas a tais ventos. Este frio deverá durar a próxima semana inteira, com noites geladas, principalmente entre terça-feira e quinta-feira”, salientou.