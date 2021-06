Rio Branco anuncia vacinação para público acima de 35 anos

No Acre, a mandioca é a principal cultura agrícola e desempenha importante papel econômico e social. Embora apresente produtividade média de 23,7 toneladas por hectare, superior à média nacional de 15 toneladas por hectare (IBGE), estudos da Embrapa apontam que o potencial produtivo da cultura pode ser melhorado com o uso de variedades adaptadas às condições de clima e solo de cada região, de práticas adequadas de manejo do solo e adoção de uma agricultura sem fogo.

Paxiubão, Pirarucu, Chico Anjo, Mansibraba e Caboquinha são variedades de mandioca bem conhecidas por produtores rurais acreanos. Pesquisa desenvolvida pela Embrapa Acre confirmou a alta produtividade dessas variedades, reforçando o valor do conhecimento tradicional dos agricultores nas atividades produtivas.

As cultivares testadas apresentaram os melhores rendimentos em seus respectivos locais de seleção, Baixo Acre e Vale do Juruá, resultado que mostra a interação positiva da cultivar com seu ambiente de origem.

“A busca por cultivares de mandioca cada vez mais produtivas é uma prática constante entre os produtores acreanos. No entanto, para se obter sucesso com uma nova variedade e recomendá-la para o cultivo é preciso conhecer o desempenho do material na região. Assim, podemos oferecer informações a partir do ponto de vista científico”, pondera Celso Bergo, pesquisador da Embrapa Acre.

O estudo “Desempenho de Genótipos de Mandioca no Baixo Acre e Juruá” comparou o comportamento de diferentes variedades em relação ao teor de amido e produtividade das raízes. Um experimento instalado no Campo Experimental da Embrapa, em Rio Branco, avaliou cinco cultivares de mandioca tradicionalmente utilizadas por produtores rurais acreanos: Paxiubão e Pirarucu (plantadas na regional do Baixo Acre) e Chico Anjo, Mansibraba e Caboquinha (cultivadas no Vale do Juruá), e uma variedade recomendada pela Embrapa para cultivo na regional do Baixo Acre, a BRS Ribeirinha. Outro experimento, conduzido no município de Mâncio Lima, na regional do Vale do Juruá, acompanhou o desempenho das cultivares Mansibraba e Branquinha, além da BRS Ribeirinha, única cultivar avaliada nas duas regionais.

In natura, em forma de farinha, fécula, polvilho e até tapioca, a mandioca – também chamada de macaxeira pelos acreanos – está presente no cardápio dos brasileiros nas diversas regiões do país. Considerada uma cultura importante para garantir a segurança alimentar dos agricultores familiares, a seleção de cultivares adaptadas às regiões acreanas está entre as estratégias da pesquisa para elevar o rendimento dos cultivos e incentivar a expansão da mandiocultura no Acre. (Embrapa)