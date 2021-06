Nem só de medalhões será a eleição de 2022

O EX-PREFEITO Vagner Sales disse ontem ao BLOG de que, a sua filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB), está com a sua candidatura ao Senado sacramentada, para a eleição do próximo ano. “Não tenho dúvida que entre os nomes que estão sendo postos por outros partidos, a Jéssica tem chance grande de ganhar, é o que dizem as pesquisas”, enfatizou Vagner.

A principal base eleitoral da deputada federal Jéssica Sales (MDB) é o Juruá, onde tem arrancado como a mais votada na região, nas eleições que disputou. O desafio seria levar o seu nome para outros colégios eleitorais.

Isso já está sendo feito, com suas visitas aos municípios do Vale do Acre e do Vale do Purus. Com formação em Medicina, um trabalho parlamentar intenso, a candidatura de Jéssica virá melhorar a qualidade da disputa pela única vaga do Senado. Ampliando as opções.

CORRIGINDO UM ERRO

Começo fazendo uma correção a uma nota do BLOG. O vice-governador Rocha não precisa deixar o cargo para ser candidato. Só não pode assumir o governo 6 meses antes. Caso semelhante ocorreu com o ex-vice César Messias, que disputou a eleição de deputado federal no cargo. A observação foi feita pelo Rocha.

NÃO ABRE MÃO

O MDB, o BLOG apurou, não abre mão de aparecer no desenho da chapa da reeleição do governador Gladson.

OLHA COMO É QUE FICA

COM a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB), passarão a ser cinco os candidatos do grupo do governador Gladson ao Senado. Tem ainda Mailza Gomes (PP), Vanda Milani (PROS), Alan Rick (DEM), Márcia Bittar (sem partido). O Gladson só poderá ter um na chapa.

SEM ALTERNATIVA

O VICE-GOVERNADO Major Rocha não definiu seu futuro político. É improvável que fique no PSL, a sigla apoiará a reeleição do governador Gladson, e não tem alternativa ao não ser apoiar Sérgio Petecão (PSD) para o Governo.

FORA DE COGITAÇÃO

ESTÁ fora de cogitação uma reaproximação política entre o vice-governador Rocha e o governador Gladson Cameli.

DOBRADINHA PARA 2022

A ex-deputada Leila Galvão e o ex-vereador Joelson Pontes, as duas maiores lideranças da oposição em Brasiléia, fizeram um pacto de aliança. Vão definir mais na frente, quem sairá a deputado federal e para a ALEAC.

BALÃO FURADO

É UM BOATO de balão furado de que pode sair uma chapa tendo Sérgio Petecão (PSD) para governador e Jorge Viana (PT) para senador. Petecão descarta o jogo.

CAMINHOS PRÓPRIOS

A TENDÊNCIA é o PT-PSB-PSOL-PV-PCdoB, saírem com candidato próprio a governador e senador, com os mais citados sendo o deputado Jenilson Leite (PSB) e o senador Jorge Viana (PT). O Lula precisará de palanque no estado.

FORA DE HIPÓTESE

ESTÁ FORA DE HIPÓTESE no grupo da senadora Mailza Gomes (PP), a discussão para ela ser candidata a deputada federal, para descongestionar a disputa dentro do grupo do governo na eleição de senador.

PONTO FORA DA CURVA

O ÚNICO ponto fora da curva desta aliança da esquerda pode ser o PSOL, que não abre mão da candidatura do advogado Sanderson Moura (PSOL) para disputar o Senado.

EMPURRAR PARA 2022

O GOVERNADOR Gladson Cameli deve empurrar a sua decisão sobre quem será o vice e o candidato ao Senado, na sua chapa, para 2022, quer ver primeiro as pesquisas.

DESCONTENTAMENTOS SÃO CERTOS

O MAIOR abacaxi a ser descascado pelo Gladson será a escolha do candidato ao Senado na sua chapa. São cinco nomes aliados na disputa, e quatro sairão descontentes.

POSIÇÃO MARCADA

O DEPUTADO Luiz Tchê (PDT) marcou a posição do seu partido no estado, na eleição do próximo ano, com críticas duras ao presidente Bolsonaro. O PDT vai dar palanque para a candidatura de Ciro Gomes a presidente.

APOSTA DO PT

O EX-PREFEITO Marcus Alexandre está direto em campanha nos fins de semana, emendando uma visita atrás da outra. É a grande aposta do PT a deputado estadual. Perdeu para o governo, mas manteve a popularidade em alta. Marcus foi de fato bom prefeito.

CONVERSA DE PÉ DE OUVIDO

O PREFEITO Tião Bocalom tem mandado áudios aos secretários, com o recado: “não homologuem licitações fora do preço de mercado, não sujem seus CPFs para não sujar o meu.” Sabe que, a sua gestão será altamente fiscalizada e cobrada, principalmente, pelos vereadores.

PONTO A SE REGISTRAR

O prefeito Tião Bocalom, nestes quase seis meses no mandato, ainda não conseguiu decolar a sua gestão na opinião pública, mas não esperem bandalheira dele.

FORA DO PODER

DEPOIS de 20 anos disputando eleições majoritárias no poder, o ex-senador Jorge Viana (PT) vai encarar uma eleição sem os esquemas e encantos naturais do poder.

APOIO EM COSTURA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) trabalha na costura do apoio de grupos políticos importantes no estado, para ter no palanque da sua candidata ao Senado, Márcia Bittar.

NADA QUE DESABONE

O procedimento aberto pela secretária de Educação, Socorro Neri, para investigar atos praticado pelo ex-chefe de departamento, professor Rêgo, é da liturgia para sanar dúvidas, nada que desabone seus relevantes serviços á pasta. E nem foi deflagrado para prejudicar sua imagem.

COMPROU A BRIGA

COM as críticas à falta de ação da secretaria de Agricultura no Juruá, o deputado Jonas Lima (PT) mostrou que, não digeriu ser chamado de improdutivo na política, pelo secretário Nenê Junqueira. Vêm novos capítulos.

IMAGEM NEGATIVA

COM APENAS 8% das pessoas vacinadas com a segunda dose, o estado continua entre os piores na cobertura vacinal. No passo de jaboti que estamos, não vão se confirmar as expectativas de todas as pessoas vacinadas até o final do ano. Um exemplo: a vacinação foi suspensa.

MY GOD

E, ainda vem a secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, falar em EXPOACRE em outubro ou novembro, sem cobertura vacinal ampla, e no pique da época invernosa.

FRASE MARCANTE

“Primeiro come-se; depois é que se lava a panela”. (Ditado espanhol).