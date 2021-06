Drive-thru do 7º BEC registra filas gigantescas para vacinação

A retomada da vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco nesta sexta-feira, 25, para pessoas que tenham a partir de 37 anos ou mais gerou filas em muitos pontos de vacinação na capital.

O videomaker do ac24horas, Whidy Melo, acompanhou a fila de espera formada ao longo do drive-thru em frente ao 7º BEC, localizado na Avenida Nações Unidas que dá acesso ao antigo pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

Além da primeira dose, as equipes de saúde também estão aplicando normalmente a segunda dose, conforme a data inserida na carteira de vacinação, no entanto, o Governo do Acre está antecipando a segunda dose para aqueles que tomaram AstraZeneca com mais de 45 dias de diferença para a primeira dose. A vacinação da primeira dose estava suspensa há três dias e foi retomada nesta sexta após o envio de mais 22 mil doses dos imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca.

Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF, mas para quem perdeu a carteirinha de vacinação contra à covid-19 basta procurar uma unidade de saúde com o CPF ou cartão SUS para receber a segunda dose do imunizante.

A primeira e segunda dose do imunizante (para quem já tomou a 1ª) estão sendo aplicadas nesta sexta-feira em onze pontos, no drive-thru e na tenda do governo do Acre, das 8h às 16h.

Pontos de vacinação:

Tenda do governo em frente ao Palácio Rio Branco

Urap Eduardo Assmar

Urap Bacurau

Urap Rosângela Pimentel

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meirelles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Claudia Vitorino

Urap Valdeisa Valdez

Policlínica Barral y Barral

Urap Maria Barroso

Drive-Thru – em frente ao 7º BEC