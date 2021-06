Alegando problemas de logística, governo cancela mutirão de vacinação da 1ª dose na capital

Os outros destaques são as passagens aéreas de Rio Branco para Manaus vendidas nesta promoção por R$ 648,75 em voo da companhia Gol

Depois de vários meses sem incluir o Acre nas promoções, nesta quarta-feira (23/06), as companhias Gol e LATAM estão vendendo passagens aéreas com descontos especiais nos voos do estado. Em voo direto da Gol é possível comprar os bilhetes de ida e volta por R$ 496,06 (Veja detalhes na imagem abaixo) para viajar de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Essa promoção inclui todas as taxas e também vale para quem pretende viajar de Cruzeiro do Sul para a capital acreana.

Os outros destaques são as passagens aéreas de Rio Branco para Manaus vendidas nesta promoção por R$ 648,75 em voo da companhia Gol. Da capital acreana para Brasília a nossa equipe encontrou passagens aéreas por R$ 758,40. Quem está na capital federal também encontra voos mesmo valor para Rio Branco. Basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

De Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) há opções de compra das passagens aéreas por R$ 764,77, valor com todas as taxas incluídas. Uma das formas de economizar nos voos do Acre é garantir a compra dos bilhetes aéreos com pelo menos 30 dias antes da data da viagem.

Nos voos de Rio Branco para Vitória você viaja de avião pagando pela ida e volta o valor de R$ 1.097,54. Para a cidade do Rio de Janeiro há opções de compra das passagens por R$ 1.180,94. Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Os menores valores são para viagens nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Partindo de Rio Branco (valor de ida e volta)

