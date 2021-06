Sem repasses do governo, Casa Souza Araújo tem energia cortada em Rio Branco

A casa de acolhida Souza Araújo, localizada na BR-364, em Rio Branco, teve a energia elétrica suspensa na manhã desta quinta-feira, 24. A informação foi confirmada pelo padre Jairo Coelho, administrador do local.

“Para ciência da imprensa: acabaram de cortar a luz do Sousa Araújo. Obrigado ao governo do Estado”, declarou. Devendo mais de R$ 11 mil de energia, o religioso informou que o débito corresponde a três meses de contas atrasadas. “Ainda não sabemos como vamos restabelecer o fornecimento de luz”, explicou.

A Casa, que está com dívidas com fornecedores, empréstimos feitos para pagar os funcionários e ainda sem uma resposta de renovação do convênio com o governo do estado, atende ex-hansenianos. Existe a possibilidade da casa fechar suas portas. Pelo menos 20 idosos internos vivem no local.

Esta não é a primeira vez que o local enfrenta dificuldades para se manter após vencer o contrato com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Em 2019, a Casa ficou por 8 meses sem receber os repasses e, neste ano, já são quase seis meses. O total de débitos do Casa ultrapassa R$ 1 milhão.

Desde o início da semana o governo do Acre vem sendo procurado pela reportagem para explicar a situação do convênio, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto.