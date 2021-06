Rio Branco, a violência nossa de cada dia…

Rio Branco está entre as cidades mais violentas do Brasil. É novidade? Não, não é. Na década de 90, segundo as estatísticas da época, também era. Naquele tempo existiam os esquadrões da morte, inclusive, bem conhecidos da população, já que os jornais estampavam diariamente seus feitos. Eles mesmos faziam questão de se mostrarem. O medo imperava.

Com o passar do tempo a cidade cresceu, muita coisa mudou. Os esquadrões desapareceram. Agora é diferente, a violência é bem maior com a existência da guerra entre as facções, o tráfico e a comercialização de drogas, mas o medo é o mesmo. É coletivo, principalmente na população que vive à mercê de roubos, assaltos, latrocínios e execuções.

Famílias estão abandonando suas chácaras nos ramais e suas casas na periferia em busca de proteção e segurança. Os que podem, é bem verdade. Os que não podem vivem com medo e calados. A lei do silêncio é o passaporte para não ser executado. Ao que parece, a pandemia agravou ainda mais o quadro.

O país não tem uma política de segurança eficiente. As instituições malham em ferro frio. Não é pessimismo dizer que essa geração está perdida. Quem poderá nos salvar desse estado de calamidade pública?

“A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota”. (Jean Paul-Sartre)

. A política carece de homens e mulheres íntegros, honestos, que não mintam para o povo, que sejam incorruptíveis.

. Que não se curvem a politicalha, a embromação política, as promessas vazias.

. Que não cedam à tentação da soberba, da vaidade e do enriquecimento ilícito.

. É possível?!

. Sim, é!

. O prefeito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes (MDB), representa uma nova geração de políticos no Vale do Acre que não enrola, não mente e não embroma a população.

. Sérgio Lopes não coloca a vaidade pessoal acima dos interesses da população; está fazendo toda a diferença.

. Faz uma gestão transparente e honesta!

. A população está vendo, está gostando.

. Isso é bom, serve de exemplo.

. O prefeito Tião Bocalom fica só observando a moagem de alguns secretários; a dispensa de licitação é contra a lei.

. É possível em casos muito especiais.

. Não é regra, é exceção!

. O lema do Bocalom é:

. “Não roubar e não deixar roubar”.

. Alguns corruptos são finos, sorrateiros, sofisticados; aparentam honestidade, mas o rabo do gato sempre fica de fora.

. Gladson, Petecão, Genilson Leite e David Hall… mais alguém se habilita?

. Apesar da rejeição ao PT ser alta no Acre (as urnas demonstram isso), o Jorge Viana é um forte candidato ao Senado.

. Consta que Rocha está para fechar o gabinete de vice-governador; vai entregar a chave para o vigia do Palácio Rio Branco.

. Eu hein, Rosa!

. Bom dia!