Mais nomeações e exonerações na estrutura de governo são publicadas no Diário Oficial

O convidado do programa Boa Conversa, exibido pelo ac24horas nesta quarta-feira, 23, foi o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB). Aos jornalistas Astério Moreira e Marcos Venícios, o gestor, que também é delegado de Polícia Civil, comentou o episódio em que agiu na contramão do governo do Acre durante o “lockdown”, em meados do último mês de março.

Na ocasião, o prefeito não aderiu ao decreto estadual que determinou o fechamento de todas as atividades comerciais nos fins de semana, medida que fez de Lopes alvo de críticas e manifestações favoráveis entre internautas e moradores do município. Ao relembrar o episódio, o prefeito afirmou que respeitava a opinião do corpo técnico do governo, mas negou que a sua decisão em não aderir ao “lockdown” foi por causa política.

Segundo ele, desde janeiro, o município apresentava uma redução de números de casos mês a mês, por isso não havia sentido em adotar a medida. “Naquela ocasião, com os dados que eu tinha, a decisão foi de não aderir ao lockdown. Apesar de muitos acharem que a minha decisão foi política, nós já vínhamos desde janeiro com casos decrescente. Eu não acredito no lockdown como forma de redução de casos da Covid-19”, afirmou.

Assista a entrevista: