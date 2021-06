Governo prorroga restrições à entrada de estrangeiros no Brasil

O Governo Federal editou nesta quinta-feira (24) nova portaria que dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A portaria prorroga medidas já adotadas em relação à Covid-19 quanto ao ingresso no Brasil por estrangeiros com origem ou passagem por África do Sul, Índia e Reino Unido.

As proibições decorrem do impacto das novas variantes do coronavírus identificadas inicialmente nesses países.

A imposição de restrições à entrada de estrangeiros oriundos do Reino Unido e Irlanda do Norte está em vigor desde dezembro 2020. Os da África do Sul, desde janeiro deste ano. Às restrições relacionadas à Índia foram impostas em maio.

A portaria também mantém as proibições de entrada no Brasil, por meio terrestre ou aquaviário, de estrangeiros de qualquer origem, com algumas exceções – como o Paraguai. (Com G1).

A nova portaria pode ser acessada aqui: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-655-de-23-de-junho-de-2021-327674155