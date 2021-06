Brasiléia realiza “arraial de vacinação” e imuniza população geral a partir de 35 anos

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática 1°Batalhao resultou na prisão de três pessoas pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 23. As prisões ocorreram no Beco do Classic, no Conjunto Habitar Brasil, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia de que uma casa estava sendo usada como “boca de fumo”. Os policiais se deslocaram até ao local, fizeram um cerco na residência e encontraram as três pessoas. Foi feito uma revista na casa e em posse do trio foi encontrado 50 trouxinhas de cocaína, 8 tabletes de maconha 18 saquinhos de skunk, um prato com merla dentro e uma quantia de R$ 2.416,00 reais oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada a ordem de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.