Avanços e desafios na Educação: gestores comentam sobre os 11 anos do Instituto Federal do Acre

Em um áudio vazado do grupo de Whatsapp dos secretários, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) recomendou a todos cuidado e atenção redobrada na realização de procedimentos licitatórios na Prefeitura de Rio Branco.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas, o áudio teria sido gravado pelo gestor há um mês. A gravação surge após questionamento de vereadores acerca das dispensas de licitações que vem ocorrendo no âmbito da gestão municipal.

No gravação, o gestor cobrou dos secretários e desautorizou qualquer um a celebrar licitação com preço que não seja o de mercado. “Boa noite aos secretários, mas é o seguinte, eu quero abrir os olhos de vocês nessa questão de licitação, uma quantidade enorme de licitação que está sendo feita. Por favor, antes de vocês homologarem verifiquem se os preços estão dentro do preço do comércio, não homologue licitações fora do preço de praça porque isso dá problemas, vocês sabem!. Eu já disse, não sujem o CPF de vocês para não sujarem o meu”, afirmou.

Em outro trecho, Bocalom orienta os gestores a separarem um dia para verificar, seja por meio de ligação ou pela internet se cada preço em um processo licitatório está de acordo com o valor de mercado.

“Não custa separar um dia, pegar a licitação e ligar pra ver o preço do comércio, a internet também tá aí pra isso. Quanto custa essa torneira aqui? Aquilo? Hoje mesmo conversei com uma pessoa de outra prefeitura e me chamou atenção que eles licitaram pneus de ônibus que custam R$ 1.8 mil e o cara ganhou a licitação com preço de R$ 3 mil e eles disseram que foram obrigados a homologar e aqui ninguém é obrigado a homologar isso não. Se estiver fora do preço de mercado, não homologuem. Eu não autorizo ninguém a homologar licitação com preço fora de mercado, por favor, tá bom? Pra não sujar nem o meu CPF e nem o de vocês”, afirmou.

Nesta terça-feira, 22, o vereador Fábio Araújo (PDT) na sessão da Câmara de Rio Branco criticou a falta de informações numa dispensa de licitação no valor de R$ 400 mil dividido em 20 meses no aluguel de cinco galpões na rodovia AC-40 no bairro do Amapá, no 2º Distrito, da capital. O parlamentar afirmou que faltam dados simples, inclusive, de quem seria o locador do local que não consta no documento exibido aos pares da Casa. Ele também mostrou imagens de dentro do galpão retiradas por sua equipe de assessores.

“O que me chamou mais atenção é que na publicação, o prefeito está dispensando R$ 400 mil, só que não há o locador, do beneficiário, ou seja, para quem ele está dispensando, para quem ele está pagando esse dinheiro?. Tem que ter nessa publicação os beneficiários ou ele tá alugando o prédio de um fantasma? Não há nenhuma informação para os órgãos de controle”, destacou o vereador.

Tentando contrapor Araújo, o vereador Samir Bestene (PP), do mesmo partido de Bocalom, afirmou que a contratação do galpão resultará em uma economia mensal de R$ 8 mil aos cofres públicos. “Esse contrato de R$ 20 mil por mês por dois anos vai dar os R$ 400 mil e vai resultar em uma economia de R$ 8 mil reais. Se há erro no termo de dispensa, que a prefeitura retifique as indicações que você passou”, minimizou.