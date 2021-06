Quatro adultos e uma criança ficam feridos em acidente na BR-364

O prefeito Isaac Lima recebeu, na manhã desta segunda-feira, 21, a visita do senador Márcio Bittar e da deputada federal Jéssica Sales. Na visita dos parlamentares estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores Renan Costa, o vereador Zeca do Pentecostes, a vereadora Alice Rocha, além dos secretários Danilo Chagas e Tabita Lima.

“É sempre um prazer receber a ilustre visita de dois parlamentares, uma federal e um Senador da República. A Deputada Jéssica Sales é uma amiga e grande defensora da boa política e de Mâncio Lima, tem enviado muitos recursos para nossa cidade desde infraestrutura, saúde e obras de melhorias. O senador Márcio Bittar será sempre bem-vindo e tem ajudado muito o Estado por meio de emendas parlamentares, eu, enquanto gestor recebo todos independente de sigla partidária”, ressaltou Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Desde que assumiu a gestão de Mâncio Lima, Isaac Lima tem procurado estreitar as relações com todos os parlamentes independentes de sigla partidária. Esta abertura para o diálogo e as constantes visitas aos gabinetes em Brasília tem possibilitado ao município receber recursos de mais de R$ 20 milhões.

“O prefeito Isaac tem um perfil de estadista, é um político de visão e que pensa na população de Mâncio Lima. Eu fico feliz em estar nesta cidade que eu amo e tenho um carinho grande pela população e, me alegro mais ainda quando sei que os recursos que enviei para esta cidade foram bem executados e estão sendo úteis a população”, destacou Jessica Sales.

O prefeito reivindicou junto aos parlamentares a titularização das terras rurais junto ao INCRA. O município tem poucas áreas disponíveis para a produção e, sem a regularização fundiária, não tem como a economia do município crescer e nem o produtor rural evoluir. A cidade conta com duas Unidades de Conservação, três terras Indígenas Projetos de Assentamentos do Incra.

“Minhas emendas tem sido destinadas para o governo do Estado do Acre porque sei que ele vai investir da melhor maneira possível, confio e acredito no governo Gladson. A relatoria do orçamento da União tem me tomado muito tempo em Brasília e me impedido de estar nos municípios ouvindo os prefeitos e a comunidade. Estou me colocando à disposição do prefeito Isaac em receber no meu gabinete as demandas da cidade afim de alocar recursos para que obras sejam executadas”, finalizou Márcio Bittar.

Na oportunidade, o prefeito questionou acerca da estrada do pacífico que, segundo o gestor, é uma saída para o desenvolvimento econômico e turístico dessa região. Lima reivindicou ainda apoio para diversificação agrícola e construção de espaços de lazer e prática de esportes.