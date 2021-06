Acre tem menor percentual de ocupação de leitos de UTI do país

Um gráfico elaborado pelo Mapa Brasil Vacina/Covid, do Grupo Globo, e divulgado nessa terça-feira, 22, mostra que a média móvel de acreanos vacinados com a primeira dose do imunizante contra os efeitos do novo coronavírus foi a maior desde o início da campanha de vacinação no estado, que começou em janeiro deste ano.

A maior média móvel de vacinados no estado foi alcançada em sete dias, na semana que abrange os 11 e 18 de junho. O gráfico aponta que durante este período foram quase 6 mil doses da primeira dose de vacina aplicadas nos moradores do público alvo com comorbidades e população em geral de até 40 anos.

O deputado estadual Jenilson Leite, que também é médico infectologista, comentou o gráfico, ressaltando a necessidade de o governo do estado adquirir vacinas de forma direta, sem estar subordinado ao governo federal.

“Daí a nossa insistência na compra direta de vacina, como fizeram alguns estados brasileiros. Com muita vacina, sairíamos da frente do Palácio e iríamos da frente do Palácio e iríamos vacinar nos mercados, terminal, igrejas, centros comerciais, pontas de bairros”, afirma.

O parlamentar sugere uma discussão entre Estado, prefeituras, Ministério Público e da Saúde para tentar usar as vacinas que estão na geladeira para a segunda dose e serem utilizadas como primeira dose. “Sobretudo aquelas que iriam esperar mais de dois meses, usar para quem ainda não recebeu, já que está claro que uma primeira dose confere imunidade razoável, pois em 3 meses, mais vacinas devem ter chegado”, destaca.

O alcance da maior média móvel de vacinados na última semana aponta que os mutirões realizados na capital acreana surtiram efeito positivo.

O gráfico não contabiliza dados dos dias 20, 21 e 22 de junho, que ainda serão atualizados no sistema. Até o último domingo, 20, o estado do Acre recebeu 341.300 doses de vacina e aplicou 261.256 doses.