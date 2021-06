Pedro Longo diz que governo do Acre é aberto para conversar com movimentos sindicais

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, publicou nesta terça-feira, 22, no Diário Oficial do Estado (DOE) uma portaria instaurando abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração de responsabilidade administrativa por parte do ex-chefe de Gestão de Redes na gestão Mauro Sérgio, José Ferreira Rego.

Socorro deu o prazo de 60 dias para apresentação do relatório conclusivo. A abertura do processo foi datada no dia 16 de junho, dois dias antes do chefe de Gestão José Rego ter sido exonerado. José Rego foi exonerado do cargo no dia 18 de junho.

A publicação no Diário Oficial traz o número do processo- SEI nº 0014. 005654.00026/2021-15- seu conteúdo não é acessível, por ser um processo interno. O processo não cita quais as possíveis irregularidades cometidas.