Nem só de araruta vive o mingau 

NUM MOMENTO em que a atividade política aparece em todas as pesquisas de opinião pública como a mais rejeitada e criticada na sociedade, com escândalos se sucedendo em série, a disputa do Senado, no Acre, na eleição do próximo ano, não deixa de ser uma luz no fim do túnel.

Deixando a ideologia de cada candidato de lado, o que é salutar é que, os nomes que surgiram até o momento são qualificados e figuras respeitadas, seja como políticos, seja como integrantes da sociedade civil organizada. Não me lembro de uma disputa do Senado no estado que tenha reunido tantos nomes capacitados.

Isso abre um leque grande de uma opção de voto para o eleitorado, porque foge da polarização, que tanto mal faz à política. Sanderson Moura (PSB), é advogado; Márcia Bittar (sem partido), é professora; Mailza Gomes (PP), cursando Direito e Gestão Pública; Vanda Milani (PROS), Procuradora do MPE; Alan Rick (DEM), jornalista e, Jorge Viana (PT), engenheiro.

Isso é muito bom para a política, onde não deveria haver lugar para incultos. É aguardar qual será a plataforma política de cada para um eventual mandato. A lembrar que: existe apenas uma vaga de senador para ser disputada na eleição de 2022.

RUÍDO NA CÚPULA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) passou o dia ontem tentando pôr fim ao ruído criado junto ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a demissão do seu irmão Sandro Rocha, do cargo de confiança que ocupava no governo do estado, a convite do governador Gladson.

ÚLTIMO A SABER

SANDRO ROCHA, que veio para o estado atendendo convite pessoal do governador Gladson, só soube da demissão por terceiros, o que gerou o constrangimento.

SEM CONTATO

ATÉ O INÍCIO da tarde de ontem, nem o senador Márcio Bittar (MDB) e nem o governador rondoniense, Marcos Rocha, tinham conseguido contato com Gladson Cameli.

ESCAPOU DE MAIS UMA

O EX-PRESIDENTE LULA vem sendo absolvido de um processo atrás do outro. Ontem, a absolvição foi na ação “Operação Zelotes”, sobre a edição de MP para favorecer terceiros. Os petistas vivem um período de euforia.

SEM TROMBADA

ALIADOS da senadora Mailza Gomes (PP) negaram ontem ao BLOG, que a modificação no diretório regional do PP, incluindo o prefeito Tião Bocalom de vice-presidente, tenha conotação de trombar com o governador Gladson.

FORTALECER O PARTIDO

A INCLUSÃO de prefeitos do PP no diretório regional, segundo a fonte, teve o objetivo do fortalecimento partidário, para apoiar a senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato e o governador Gladson à reeleição.

POLÍTICA DE MINEIRO

QUEM apostou que o senador Sérgio Petecão (PSD) se acomodou, errou feio. Já está bem adiantada a formatação do seu Plano de Governo, em elaboração por professores da UFAC. A sua candidatura é para valer.

CIRCULANDO NOS GROTÕES

ENQUANTO isso, o senador Petecão (PSD) está direto em visitas aos grotões, articulando a sua candidatura ao governo, ouvindo, e montando alianças para a campanha.

QUADRO QUE SE DESENHA

GLADSON CAMELI (PP), Sérgio Petecão (PSD), Jenislon Leite (PSB), David Hall (CIDADANIA), são os nomes que poderão compor em 2022, a disputa pelo governo.

PERDENDO TEMPO

O PRIMEIRO MÊS de verão já foi perdido pelo prefeito Bocalom, que deveria estar com as máquinas da prefeitura nos bairros. Continua com a ideia fixa de produzir arroz, feijão, milho, esquecendo os problemas triviais da cidade.

FORA DO PP

A EX-PREFEITA Socorro Neri negou que esteja inclinada em se filiar ao PP, após sua saída do PSB. Não fala em que partido vai entrar. Socorro começou a vida política no MDB, depois passou pelo PSDB, e agora deixará o PSB.

NÃO IMPLICA EM PARTIDO

NÃO É O FATO de estar filiada ou não a um partido político que vai impedir a ex-prefeita Socorro Neri de participar da campanha de reeleição do Gladson.

FAÇAM ARMINHA

GASOLINA no Alto Juruá passou dos 8 reais o litro. Na capital é uma subida atrás da outra no preço. O gás disparou. Se preparem este mês para uma conta de energia mais alta. E, continuem fazendo arminha.

MORAL PARA PEDIR VOTOS

QUEM tem corrido os municípios em articulação política é o deputado Daniel Zen (PT). Zen tem um mandato muito profícuo, e assim, moral para pedir votos à sua reeleição.

SINAL PARA 2022

O PT PRETENDE fazer entre outubro e novembro uma pesquisa ampla para situar como estão as suas principais lideranças, para as disputas do Senado e do Governo.

FICARÁ ENTRE OS DOIS

A DISPUTA pela posição de mais votado do Vale do Juruá deve ficar entre os deputados Nicolau Júnior (PP) e a deputada Antonia Sales (MDB). Ambos com base forte.

LEMBRANDO UM DADO

O PREFEITO MAZINHO mandou um áudio ao BLOG, lembrando um dado sobre a obra de remodelação do Hospital João Câncio, em Sena Madureira: “Dei minha colaboração. O projeto só andou, porque corri para liberar o terreno do hospital, que era da prefeitura”.

PRÓ E CONTRA

NOMEAR OU DEMITIR ocupantes de cargos de confiança é de exclusiva competência do governador Gladson. Não questiono. Muito embora, com demissões impensadas para agradar aliados, pode-se criar de graça inimigos políticos. E, na política, tem que se ciscar para dentro.

DESGASTE NATURAL

OS VEREADORES da capital, com a convocação da vice-prefeita Marfisa Galvão, estão iniciando um ciclo de chamadas de secretários do prefeito Bocalom, o que vai causar um desgaste natural para a gestão municipal.

ERRO DE ESTRATÉGIA

O PREFEITO Tião Bocalom errou feio em trombar com os vereadores, e decidir não ter base de apoio e nem um líder na Câmara Municipal de Rio Branco. Numa briga com políticos, o lado mais fraco da corda é o do gestor.

FRASE MARCANTE

“Não abra uma porta que não seja capaz de tornar a fechar; nem feches uma porta que não seja capaz de reabrir”. (Ditado persa)