Jonas Lima volta atacar Junqueira e diz que produção deveria ser gerida por técnico

O vereador Raimundo Neném (PSB), em seu tempo, na sessão online da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta terça-feira, 22, sinalizou a saída do Partido Socialista Brasileiro.

A fala de Neném se deu quando falava da saída da ex-prefeita Socorro Neri do partido. No final de semana, Neri anunciou a saída do partido e afirmou que retribuiria o apoio de Gladson à sua reeleição no ano passado.

O parlamentar elogiou a postura de Socorro em relação à saída do partido e sinalizou o desembarque da sigla, no entanto, não disse quando ocorreria. Neném só pode sair do PSB em caso de expulsão ou na janela partidária, que deverá ocorrer somente em 2023, caso saia antes sem um destes motivos, poderá perder o mandato por infidelidade partidária.

“Em breve, ela vai estar oferecendo sua carta de desligamento do partido, onde eu continuo lá ainda, não sei até quando, mas continuo lá. Partido que me acolheu e que fui reeleito e eu tenho um pensamento parecido mais ou menos com esse de gratidão e reconhecimento ao governador, que estendeu as mãos ao PSB naquela luta, que alguns sairmos vitoriosos e outros não. Quero aqui parabenizar a ex-prefeita por essa questão de gratidão”, afirmou.