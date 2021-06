Instituto de Mudanças Climáticas promove Webinar nesta terça-feira, no Youtube

O Instituto de Mudanças Climáticas (IMC) realizará nesta terça-feira, 22, dentro da programação do mês do Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), o Webinar: “Novas perspectivas do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais”.

A palestra terá início às 08h30, no Canal da Sema no YouTube, sendo ministrada pelo presidente do instituto, Érico Barboza.

A palestra abordará diversos assuntos como o processo de construção do programa de Incentivos por Serviços Ambientais Associados com Carbono, ou ISA Carbono, identificando fortalezas e desafios, além de contribuir com subsídios para sua implementação e identificar lições relevantes para o desenho de outros regimes de REDD. Esse programa representa uma das primeiras políticas públicas de REDD jurisdicional e é considerada a mais avançada em todo o mundo.