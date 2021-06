Pelo 3° dia consecutivo, prefeitura anuncia vacinação para pessoas acima de 38 anos na Capital

Nesta segunda-feira, 21, a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, tomou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, na Unidade de Referência em Ação Primária (Ura) do Bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Na ocasião, a chefe do Ministério Público acreano destacou a importância da vacinação e o trabalho do MPAC no combate ao Coronavírus, bem como as ações desenvolvidas por meio da campanha de conscientização que incentiva a população a procurar os postos de vacinação para tomar o imunizante.

A campanha do MPAC, intitulada “Vacinar: a melhor escolha”, busca ampliar o conhecimento da população acreana quanto à segurança das vacinas, além de contribuir para o crescimento da cobertura vacinal no estado do Acre incentivando as pessoas a se vacinarem conforme o calendário do Plano Nacional de Imunização.

“Esse momento significa muito para mim e para o Ministério Público que vem trabalhando incansavelmente em prol da população nas demandas relacionadas à pandemia. Através da nossa campanha eu faço um apelo à população que procure os drivers, os postos de vacinação e venham tomar sua vacina”, disse a procuradora.

“Às pessoas que já se vacinaram, busquem pela segunda dose. Essa é uma questão de vida e um compromisso que cada um deve ter consigo mesmo e com o seu próximo. Deixo o agradecimento do MPAC ao Governo do Estado, à Prefeitura de Rio Branco e a todos os profissionais de Saúde engajados em imunizar nossa população”, concluiu Kátia Rejane.

Desenvolvida pensando em levar uma mensagem clara para a população sobre a necessidade e a importância da vacinação em massa, a campanha “Vacinar: a melhor escolha” conta com peças para rádio e tv, cartilhas, cartazes, entre outras, que estão disponíveis no hotsite mpac.mp.br/vacinar.

Com informações da Agência de Notícias do MPAC.