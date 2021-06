Com taxas mais altas de isolamento, acreanos devem evitar a exaustão do home office

A partir do próximo dia 29 de junho, equipes do Programa do Ratinho estarão em Rio Branco para dar início às gravações de um novo quadro que mostra as curiosidades, o folclore, a riqueza da culinária e a cultura de várias cidades brasileiras.

Na última semana, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu com o humorista da Praça é Nossa e produtor do programa do Ratinho, Sandro Almeida para acertar as gravações. A capital do Acre foi uma das escolhidas pelo apresentador Carlos Roberto Massa, que começou o projeto pelo estado do Pará.

“Rio Branco foi escolha do Ratinho para que se fizesse a expedição aqui. Serão cinco programas com 10 minutos cada, além de levar os artesãos, o chefe de cozinha e os grupos folclóricos, ao vivo, para se apresentarem no palco no programa”, explicou Sandro.

Bocalom declarou ser muito importante projetos como esse para mostrar ao Brasil e ao Mundo a cidade de Rio Branco. “Escolher o Acre, a nossa querida Rio Branco, é fundamental porque precisamos mostrar as coisas boas que existem aqui, no nosso município, e que as pessoas não conhecem e ficamos muito agradecidos por isso”, informou Bocalom.