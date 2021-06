A um dia do prazo, Câmara aprova texto de MP que viabiliza privatização da Eletrobras

Foto: José Tramontino/athletico.com.br

O fim de semana teve mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com clássico paulista, troca de liderança, gol de bicicleta e time tradicional na lanterna.

Veja como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro após os jogos da segunda rodada.

O Athletico-PR é o novo líder do Brasileirão. Neste domingo (20), o clube paranaense superou o Atlético-GO por 2 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada do Brasileirão. Trata-se do único clube com 100% de aproveitamento na competição.

O Rubro-Negro paranaense foi a 12 pontos, um a frente de Fortaleza – que, também neste domingo, empatou por 1 a 1 com o Fluminense na Arena Castelão.

Em clássico paulista, Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Belmiro, e teve reencontro da equipe tricolor com o ex-técnico. O Santos derrotou o São Paulo por 2 a 0.

O Grêmio ocupa a lanterna do campeonato. O clube gaúcho enfrentaria o Cuiabá neste domingo, no estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá (MT), mas a partida foi adiada pela CBF devido ao estado do gramado. A partida ainda não tem data definida para ocorrer.

Confira o que rolou nas partidas pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro:

Palmeiras x América-MG

No Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras derrotou o América-MG por 2 a 1, de virada. O resultado subiu o Verdão para a terceira posição, com dez pontos, enquanto os mineiros seguem na vice-lanterna, com um ponto. O novo técnico americano, Vagner Mancini, acompanhou a partida no estádio.

O meia Geovane, aos 37 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para o Coelho em chute da entrada da área. No lance seguinte, o atacante Willian empatou de cabeça. Os mineiros tiveram a chance de voltar à frente aos 49, mas o goleiro Jailson defendeu o pênalti batido pelo atacante Ademir e o rebote, que sobrou nos pés de Geovane.

Nos acréscimos da etapa final, Willian garantiu o triunfo dos anfitriões em arremate no ângulo, após entrar na área pela esquerda e receber passe do também atacante Luiz Adriano.

Bahia x Corinthians

Bahia e Corinthians não saíram do zero no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Esquadrão de Aço subiu para oito pontos, e se aproximou do G4. O Timão, com cinco, aparece na parte central da classificação.

O primeiro tempo em Pituaçu foi de pouca inspiração ofensiva. Um chute da entrada da área do meia Mateus Vital, aos 16 minutos, e uma cabeçada do zagueiro Juninho, aos 21, ambos para fora, foram as chances mais claras. Apesar de mais movimentada, a etapa final também foi de poucos lances agudos. Aos 11 minutos, o goleiro Matheus Teixeira salvou o Bahia em cabeçada do meia Ramiro. Aos 44, o meia Thonny Anderson fez o giro na área e finalizou, parando em boa defesa do goleiro Cássio.

Inter x Ceará

Internacional e Ceará empataram por 1 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada da competição. As equipes foram a cinco pontos e permanecem no meio da tabela. O Vozão é o 11º colocado e o Colorado é o décimo, por ter saldo de gols inferior.

Apesar de o Ceará ter iniciado o jogo no ataque, foi o Inter quem saiu na frente. Aos cinco minutos, o goleiro Vinícius derrubou o atacante Yuri Alberto com um carrinho na risca da grande área, pela esquerda. O pênalti foi marcado com ajuda do árbitro de vídeo (VAR). O volante Edenilson cobrou e colocou o Colorado à frente.

O Vozão chegou a balançar as redes aos 13 minutos, com Messias, mas o lance foi anulado pelo árbitro Diego Pombo por falta do zagueiro. Aos 45, enfim, o Alvinegro deixou tudo igual, em bela cobrança de falta do meia Lima, que ainda bateu no travessão antes de entrar.

Os times voltam a campo na quinta-feira (24), às 19h (horário de Brasília). O Ceará recebe o Atlético-MG na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto o Inter visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os duelos valem pela sexta rodada do Brasileirão.

Athletico-PR x Atlético-GO

O Dragão sofreu a primeira derrota no Brasileiro e permanece na oitava posição, com sete pontos.

Os goianos até saíram na frente. Aos 12 minutos, Baralhas entrou na área e mandou para as redes. O Athletico pressionou e chegou ao empate com Matheus Babi, aos 42 minutos. O atacante aproveitou cruzamento pela direita do lateral Marcinho e concluiu de cabeça para o gol.

No segundo tempo, aos 26 minutos, o volante Christian completou de cabeça o cruzamento do lateral Abner, pela esquerda, virando o marcador para os anfitriões. A partir daí, o Athletico administrou o resultado.

Fortaleza x Fluminense

O Fortaleza empatou com o Fluminense no Castelão, neste domingo, pela quinta rodada do brasileirão, e perdeu a chance de seguir líder no campeonato brasileiro. Caio Paulista abriu o placar para os visitantes, logo Robson deixou tudo igual.

A partida tinha o peso da liderança para um time e a possibilidade do G-4 para o outro. Com empate de 1 a 1, quem comemorou foi o Athletico-PR, que conquistou a ponta da tabela.

O Fortaleza ficou com a segunda colocação e 11 pontos no fim dessa rodada; já a equipe carioca soma 9 pontos e fica com a sexta posição na classificação geral das equipes.

Santos x São Paulo

O Santos venceu o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (20), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor se mantém em jejum de vitórias no campeonato. Marinho e Gabriel Pirani foram os autores dos gols.

A partida de hoje marcou o reencontro do Tricolor com seu ex-técnico, Fernando Diniz.

Marinho abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. E Gabriel Pirani ampliou o placar após falha de Liziero na saída de bola. O Santos jogou com mais ritmo, enquanto o São Paulo parecia confuso em campo.

Essa foi a primeira vitória do Santos em clássico na temporada 2021. Com a vitória, o Santos foi a sete pontos e subiu para nona colocação. Já o São Paulo, ainda sem vencer, segue com dois pontos, na zona do rebaixamento.

Juventude x Sport

O Juventude venceu o Sport por 1 a 0, em partida neste domingo (20), pela quinta rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentaram no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Com o resultado, o Juventude termina a rodada na ponta da tabela, ocupando a 18ª colocação com a soma de dois pontos. O clube conquistou sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.

Já o Sport encerra a rodada deste fim de semana com quatro pontos e fica em 14º lugar na tabela.

Flamengo x Red Bull Bragantino

Em noite marcada por gol de bicicleta e virada no último lance dos acréscimos, o Bragantino superou o Flamengo na quinta rodada pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (19). O jogo no Maracanã terminou em 3 a 2 para o time do técnico Maurício Barbieri.

Rodrigo Muniz, do Flamengo, Aderlan, Eric Ramires e Chrigor, do Bragantino, foram os autores dos gols. O atacante Chrigor garantiu o gol de desempate do Bragantino no último minuto da partida, e Rodrigo Muniz, do Fla, foi o autor do golaço de bicicleta.

O Bragantino encerra a rodada com 11 pontos e entra no G4, ocupando a terceira colocação na tabela. O Flamengo soma 6 pontos e cai para a 10ª colocação.

Com informações de Lincoln Chaves, da Agência Brasil