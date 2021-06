Comendo mingau quente pela beirada

QUE ME LEMBRE, no Acre, será a primeira vez que três mulheres estarão sendo candidatas a um mandato no Senado. Isso é muito bom, porque a um tempo não muito distante, era raro os partidos conseguirem ter mulheres disputando cargos majoritários, como o Senado.

Nem tanto por omissão, mas porque estes espaços eram territórios dominados pelos candidatos homens. Quem primeiro quebrou este ciclo, se elegendo senadora pelo estado, foi a médica Laélia Alcântara (MDB). Depois veio a ambientalista Marina Silva (PT). Então, quando se vê a senadora Mailza Gomes (PP), buscando mais um mandato; a deputada federal Vanda Milani (PROS), com a candidatura posta para a única vaga do Senado, e a professora Márcia Bittar (sem partido), entrando no jogo na busca de ser senadora, é para dar um viva às mulheres.

A lembrar que, o eleitorado acreano é majoritariamente feminino. O mais importante de tudo é que, são três mulheres com a qualificação. Com isso, ganha a política e o eleitorado, com mais opção de voto.

APOIO CERTO

NÃO ARRISCO dizer se a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, deixará o PT. Mas arrisco que, para deputado federal não apoiará ninguém do PT, nada mais natural que venha apoiar a Federal, o namorado Israel Milani.

SALDO MÓRBIDO DA “GRIPEZINHA”

O BRASIL já beira as 500 mil mortes pela Covid-19. É o trágico saldo mórbido da “gripezinha,” cantada pelo presidente Bolsonaro. E, há que aplauda o negacionismo.

COLOCAÇÃO LÚCIDA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) é um político centrado. Considera que o governador Gladson não se encontrou ainda no foco da gestão, mas que acertou ao ficar ao lado da ciência no combate à pandemia, fugindo do negacionismo do Bolsonaro. Magalhães não é radical.

MEU PIRÃO PRIMEIRO

A SECRETÁRIA de Educação, Socorro Neri, conseguiu a demissão dos antigos ocupantes de cargos de confiança na pasta, e substituiu por nomes da sua gestão na PMRB.

MAIS PRESTIGIADA

A SOCORRO NERI está entre os secretários estaduais com maior prestígio junto ao governador Gladson Cameli.

SEM OPÇÃO DO EQUILÍBRIO

A RECENTE pesquisa do instituto Paraná mostrou Lula e Bolsonaro empatados tecnicamente. E não será outro o cenário da próxima eleição, que terá como protagonistas, os radicais membros das seitas bolsonarista e lulista.

BATEU COM A COLUNA

NA PRIMEIRA reunião dos partidos de esquerda, acontecida esta semana na capital, o PT pôs na mesa do debate, o nome do Jorge Viana de opção ao Senado. Bate com que o BLOG publicou, que não disputará o governo.

VAI FICAR NISSO

O PRINCIPAL apelo que o ex-senador Jorge Viana (PT) tem recebido nas suas andanças e reuniões, é que dispute o governo. Vai ficar nisso, o seu foco mesmo é o Senado.

GRANDE TORCIDA

O EX-SENADOR JORGE VIANA é cauteloso nas declarações, mas não é preciso entender muito de política, para vislumbrar que ele torce para que se confirme as cinco candidaturas postas até aqui ao Senado, dividindo os votos no grupo palaciano, para correr por fora.

OLHAR OTIMISTA

PARA quem acompanha as eleições no Acre há bastante tempo, basta dar uma olhada na chapa do PSL para a Câmara Federal, para ver que não será fácil eleger um deputado. Não há nomes de forte densidade eleitoral.

ELEIÇÃO É ELEIÇÃO

PODE SER que os nomes da chapa do PSL venham a surpreender e obter votação expressiva, e elejam um deputado federal, política nem sempre segue a lógica.

AO PÉ DA LETRA

A CANDIDATA ao Senado, Márcia Bittar, tem seguido ao pé da letra o mantra de que, para cargo majoritário tem que se viabilizar, aglutinar, por isso caiu em campo para buscar aliados. Márcia, terá como certo o PTB-PSL-MDB-REPUBLICANOS, no seu palanque no próximo ano.

PASSAR CHUVA

SEM DISCUTIR a qualificação profissional do Coronel Ulysses Araújo, mas a sua nomeação para Diretor na Secretaria de Segurança, não vai acrescentar nada, pelo pouco tempo que vai ficar. Como candidato a deputado federal, terá de deixar o cargo em abril do próximo ano.

NÃO GOSTOU NEM UM POUCO

POLÍTICO próximo ao governador Gladson Cameli contou que, ele não gostou nem um pouco de não ver ninguém do seu grupo no desenho do comando regional do PP.

FORA O DESENHO

ESPERAVA ver alguém do seu grupo pelo menos na vice-presidência, e acabou vendo o fortalecimento do prefeito Bocalon, que abiscoitou a vice-presidência, e apoiará o senador Sérgio Petecão (PSD), na eleição a governador.

GRUPO FORTALECIDO

O GRUPO que mais se fortaleceu dentro do PP, foi o da senadora Mailza Gomes (PP), que foi guindada novamente à presidência, e com carta branca para 2022.

NOME PALATÁVEL

O QUE SE OBSERVA dentro do PSD, é que o nome do professor Minoru Kinpara é altamente palatável, sem restrições, para ser candidato ao Senado pelo partido.

ASSUNTO PARA 202

MAS, este é um assunto que o senador Sérgio Petecão (PSD) deixou para bater o martelo dentro do seu grupo, nas discussões de 2022. Até lá, o PSD não toca no assunto vice e senador, na chapa do Petecão para governador.

JUSTIÇA DERRUBARIA

O VETO parcial do governador Gladson ao projeto aprovado na ALEAC, para contratar médicos formados no exterior, tem sentido jurídico. Por diversas vezes a justiça federal derrubou contratações de médicos sem CRM.

SERÁ JUDICIALIZADO

O BLOG tem a informação de que, mesmo que o governador Gladson sancione o projeto na parte central, que autoriza a contratação de médicos formados no exterior com passagem em programas do governo federal, ainda assim o CRM vai para a justiça contestar.

DEPENDE DELA

PERGUNTEI ontem a um Cardeal expressivo do MDB, se o partido encamparia a opção da deputada federal Jéssica Sales (MDB), de vice na chapa do governador Gladson Cameli. Resposta pragmática. “Depende dela, se quiser, o partido estará fechado com ela”, pontuou ao BLOG.

PANOS PARA MANGAS

A QUESTÃO da escolha do vice e do candidato a senador dará muito pano para as mangas ao Gladson, até resolver. Não haverá solução que não passe por nenhum dos postulantes às duas indicações, de não sair magoado.

DISPUTA SEM FAVORITO

A DISPUTA entre o Gladson Cameli e o Sérgio Petecão, para o governo, não tem amplo favorito. Estar no poder, não é decisivo numa candidatura majoritária. O Gladson era oposição e derrotou o Marcus Alexandre, o candidato do governo do PT. A Socorro Neri, apoiada pelo governo, e no cargo de prefeita, não conseguiu novo mandato. Eleição majoritária costuma se decidir na empatia dos candidatos com o povão. E, com um dado: o Gladson e o Petecão, se mexem bem no contato corpo a corpo.

CONTINUA TUCANA

A DEPUTADA FEDERAL Mara Rocha (PSDB) continua filiada ao partido, e nada impede de mais na frente se recompor com a direção nacional, e continuar na sigla. Em política, o impossível de hoje, é o possível amanhã.

DESFALQUE NA LEGENDA

A DEPUTADA Meire Serafim (MDB) causará uma lacuna na legenda do MDB, a se confirmar a saída do partido. Foi a mais votada parlamentar na última eleição à ALEAC.

ANCORADO EM PAU QUE DÁ SOMBRA

O PREFEITO Mazinho Serafim, que deve deixar o MDB e ser candidato a deputado federal pelo PSD, terá o apoio certo de dois prefeitos: Tanízio de Sá (Manuel Urbano), e Tamir de Sá (Santa Rosa). E pode ter ao seu lado, o prefeito Olavinho, de Acrelândia.

FRASE MARCANTE

“O dinheiro só se torna útil quando você se livra dele.” (Evelyn Waugh).