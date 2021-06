Salário e 13º dos servidores públicos do Estado serão pagos no dia 28 de junho

O governador Gladson Cameli informou durante entrevista na Radio Juruá FM, em Cruzeiro do Sul, que no próximo dia 28 (segunda-feira), vai pagar o salário de junho e metade do 13° dos servidores estaduais, injetando na economia acreana mais R$ 400 milhões. “Adiantei do dia 30 para 28 e pagarei rescisão e prêmios também”, disse.

Ainda na entrevista, Cameli reafirmou que tão logo o governo consiga se adequar ao limite exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vai ampliar as melhorias para os servidores estaduais.

Ainda falando sobre colaboradores do governo , o chefe do Palácio Rio Branco afirmou que precisa de quadros técnicos , por isso, pessoas que trabalharam em gestões petistas, estão no governo dele. “Nós temos que ter esse quadro técnico e não fiquem me dizendo que essas pessoas me traem e falam mal de mim porque sei de tudo”, concluiu.