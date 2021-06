MP pede que PM garanta segurança e não reprima manifestações do dia 19 no Acre

Foto: Reprodução/G1AC

O procurador de Justiça Sammy Barboza, do Ministério Público do Acre, encaminhou ofícios ao Comando da Polícia Militar, ao chefe de Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública pedindo que as forças do Estado garantam a segurança e não reprima os participantes das manifestações que deverão ocorrer no sábado, dia 19, em favor da vacina e contra o presidente Jair Bolsonaro, que deverão ocorrer em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O evento deve ocorrer também simultaneamente em várias cidades do país.

Os mobilizadores da manifestação na capital informam que haverá caminhada da Gameleira até o Palácio Rio Branco às 15h do sábado, 19 de junho. O movimento ‘fora, Bolsonaro’, segundo a Central Única dos Trabalhadores, se manifestará no sábado também pelo auxílio de R$ 600, contra a miséria, mais investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e por geração de empregos.

O Ministério Público do Acre justifica o ofício afirmando que a intenção é evitar problemas ocorridos em outros estados da Federação. “Os Ministérios Públicos Estadual e Federal solicitam que seja dispensado o acompanhamento das forças estaduais de segurança pública no referido evento, no sentido de proteger os participantes e garantir o direito fundamental de liberdade de manifestação, assegurado constitucionalmente. Para tanto, ressalta-se que todos os agentes públicos encarregados da missão devem ser orientados sobre tais direitos é expressamente advertidos para que se abstenham de impedir ou reprimir, de qualquer maneira, o ato ou o exercício das liberdades constitucionais e democráticas”, argumenta Sammy Barboza.