Gladson assina ordem de serviço para reforma do Centro de Meio Ambiente em Cruzeiro do Sul

Em solenidade nesta sexta-feira (18), o governador Gladson Cameli (Progressistas) autorizou a reforma e ampliação do Centro Integrado de Meio Ambiente (CIMA) de Cruzeiro do Sul.

A nova estrutura está orçada no valor de R$ 992,1 mil e conta com investimento proveniente da fase II do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da atual sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

O chefe do executivo pediu à sua equipe que não atrapalhe a vida das pessoas, haja vista que, o lema do governo é desburocratizar. “Esse Centro Integrado é mais uma prova disso. Além disso, vamos ganhar agilidade e trazer economia para aqueles que procuram os serviços do Estado. Muito em breve, estaremos inaugurando essa obra”, declarou.

Israel Milani, secretário de meio ambiente, disse que a obra era um anseio da população e que será realidade na atual gestão. “O governador nos deu a missão de destravar as políticas ambientais do nosso estado e é isso que estamos fazendo dentro da legalidade. Com esse Centro Integrado, o morador da zona rural terá acesso a emissão de licenciamentos ambientais, regularização fundiária, autorga de água, Cadastro Ambiental Rural e Programa de Regularização Ambiental, entre outros serviços”, garantiu.

Segundo informações da assessoria do governo, com o CIMA, a maioria dos serviços realizados somente em Rio Branco serão descentralizados e oferecidos em Cruzeiro do Sul, beneficiando todos os municípios do Vale do Juruá.