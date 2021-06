Davi Friale anuncia a chegada de mais uma frente fria no Acre com mínima de 15ºC nesta sexta-feira

O meteorologista, Davi Friale, em boletim nesta sexta-feira, 18, informou a chegada de mais uma frente fria ao Acre neste final de semana. Segundo o meteorologista, o tempo será de seco e ventilado nesta sexta, com possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, que vão predominar no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva).

Nas cidades do oeste acreano o tempo varia de parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. Já na capital e demais regiões do Acre o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada à tarde.

“A onda de frio polar que chega ao Acre, derrubará a temperatura, principalmente durante as noites deste fim de semana. Já é a décima sétima frente fria deste ano”, informou.

O tempo fica frio e ventilado, com temperaturas máximas entre 23 e 26ºC, em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais cidades do leste e do sul do Acre. As menores temperaturas, entretanto, deverão ocorrer ao amanhecer de sábado, de domingo e de segunda-feira, com mínimas entre 15 e 18ºC, na capital do Acre, em Brasiléia e nas redondezas.

“As chuvas, nesta sexta-feira e no fim de semana, caso ocorram, estarão concentradas no centro do Acre e no vale do Juruá, mas serão passageiras e pontuais”, alertou.