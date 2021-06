Um dezembro diferente!

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

As medidas econômicas que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) anunciou devem surtir efeitos práticos a curto e médio prazo. A esperança é a de que tenhamos um mês de dezembro com a economia bastante aquecida no Estado.

Porém, a volta da inflação e a elevação dos juros por parte do governo federal pode ser um balde de água fria na economia. Torcer para que não!

Enquanto isso, Gladson Cameli fez e continua fazendo bem a sua parte. Além do pacote econômico, tem mantido os salários dos servidores públicos atualizados, o que em uma economia de contracheque é essencial.

Nota-se também que, com a redução dos casos de Covid-19, o estado dá sinais de recuperação do combalido comércio atingido pelos “lockdown”. Consumidores das mais variadas renda estão na rua gastando suas parcas economias.

Para melhorar o quadro, os mutirões de vacina vão garantir proteção e saúde contra o coronavírus. A expectativa, a partir de agora, é a de que acelere a geração de emprego e renda para a população desempregada, principalmente os jovens.

“Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência”. (Deuteronômio)

. O entrevistado do ac24horas hoje, às 18h, ao VIVO, será o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que vem liderando o movimento de unificar os partidos de esquerda no Acre.

. A esquerda também terá dificuldade de escolher o seu candidato ao Senado; dois nomes já estão em jogo.

. Jorge Viana e Sanderson Moura, PT e PSOL; uma velha disputa.

. A pergunta é:

. O que virá depois que o coronavírus passar?

. Se passar!

. Uns dizem que veio para ficar.

. Tipo a gripe H1N1, só que mais letal!

. Alôôu, o gás de cozinha aumentou!

. Fosse numa ditadura militar os fazendeiros que andaram reclamando da ação contra agrotóxicos do Mapa com apoio do exército, seriam obrigados a engolir os celulares que usaram para filmar o episódio.

. De sobremesa, levariam os tapas nos pés da lata ou da orelha; ou algo até pior, como se viu, se vê e se verá em ditaduras militares da direita, do centro da esquerda e do raio que o parta.

. Democracia, sempre!

. Pode ser presidencialismo, parlamentarismo e até uma monarquia parlamentarista, mas democracia sempre!

. A BR-364 entre Sena Madureira e Feijó está só no bagaço, reclamação dos motoristas.

. O coronel Ciro Gomes tá com a gota! É pau no lombo do Lula todos os dias, manhã, tarde e noite!

. Ainda vai render, e feder!

. Bom dia!