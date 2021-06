Governo estuda realizar ExpoAcre 2021 em novembro, revela Sinhasique

A secretária Estadual de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, revelou ao ac24horas que nesta quinta-feira (17) ocorrerá uma reunião com a iniciativa privada para definir se de fato ocorrerá ou não a Expoacre 2021. O governo estuda a possibilidade da realização da feira agropecuária para o mês de novembro.

“A gente deve bater o martelo se de fato eles querem organizar o evento pois são vários parceiros envolvidos. É uma união de esforços”, declarou.

Eliane destacou que não existe a menor condição da feira ocorrer no meio do ano. Segundo a gestora, o governador Gladson Cameli quer resolver a questão da vacinação. “Até julho resolve a vacinação, aí tem mais dois meses para a segunda dose. Então deve ser em novembro, mas, temos que ver se faz no início ou no final do mês. Pois tem a questão da previsão do tempo e data de shows”, comentou.

A tradicional feira ocorre anualmente na segunda quinzena de julho, no entanto, a última Expoacre ocorreu em 2019, pois em 2020 o evento foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus.

A festa é a maior no campo do agronegócio no estado. Em 2019, durante nove dias, a Expoacre movimentou mais de R$ 74 milhões e atraiu mais de 200 mil pessoas.