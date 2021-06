Secretários de Gladson levam “puxão de orelha” e ouvem: “chega de casca de banana”

A parte do teor de uma reunião fechada que vinha sendo guardada a sete chaves pelo equipe de governo ocorrida na última segunda-feira, dia 14, no mesmo horário em que o PSL fazia seu ato de filiação de lideranças políticas e apresentava a chapa com 12 pré-candidatos a deputado federal, veio à tona.

O ac24horas apurou que o governador Gladson Cameli reuniu o primeiro escalão de seu governo num encontro fechado e vigiado no auditório da Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco. A conversa teria durado cerca de 4 horas e os participantes foram obrigados a deixar o celular do lado de fora.

Na ocasião, Cameli expôs todos os seus pontos de vista sobre a atual gestão do governo e cobrou resultado de sua equipe de secretários. Ele deixou claro no encontro que a Seinfra e Sedur são as pastas que tem mais lhe dado dor de cabeça devido a falta de apresentação de projetos em tempo hábil.

A reportagem levantou que o Acre tem recursos para pelo menos 100 projetos serem executados, mas a falta de apresentação de dos documentos tem atrapalhado a execução de várias fases, como a licitação e até mesmo o início das obras. Os responsáveis por essas pastas ainda chegaram a reclamar que a equipe técnica é pequena e que é natural ter atraso, mas receberam uma resposta dura do governador: “não tem mais cargo”. O silêncio tomou de conta.

Gladson cobrou até mesmo trabalho dos Secretários mais próximos, como Flávio Silva, da Casa Civil, e de Alysson Bestene, da pasta de saúde, que deve deixar o cargo nos próximos dias, para se dedicar a articulação política.

Cameli deixou claro aos presentes que pretende cumprir metas até o final do ano e pediu empenho de todos, alertando que quem não apresentar a execução das demandas, estará assinando a sua própria exoneração, mesmo a contragosto.

Lealdade e compromisso político foram colocados a mesa pelo governador com certo tom de exaltação. “Todos aqui me conhecem e quero cobrar aqui lealdade e compromisso. Não tem essa de o aliado que lhe indicou é o seu patrão não, quem é o patrão de vocês é o povo. Façam uma reflexão. Ouça as ruas. Não quero mais passar por situações onde cascas de bananas são colocadas no caminho. Chega de cascas de banana”, teria dito Cameli.