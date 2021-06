Vacinação contra Covid-19 avança e vai aos 40 anos nos municípios do Alto Acre

A vacinação para a faixa etária entre 40 e 49 anos de idade, sem comorbidades, já é uma realidade nos municípios do Alto Acre. Brasiléia, Xapuri e Epitaciolândia iniciam a imunização desse grupo nesta quarta-feira, 16. Assis Brasil anunciou para a próxima segunda-feira, 21, a vacinação da faixa de 45 a 49 anos.

Em Brasiléia, a vacinação a partir dos 40 anos de idade acontecerá na quadra do Centro Cultural Sebastião Dantas, das 8h às 16h, lembrando que as pessoas que buscarem o atendimento deverão estar munidas do cartão do SUS, comprovante de endereço, CPF e caderneta de vacina.

“A cada faixa etária que avança, aumenta a nossa esperança de dias melhores. A nossa prioridade nesse momento é imunizar a nossa população, cuidar da saúde do nosso povo e estamos trabalhando focados para voltar 100% à normalidade e que a nossa população seja 100% vacinada o quanto antes”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

No município vizinho de Epitaciolândia, a vacinação ocorrerá no salão paroquial da igreja de São Sebastião, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 16, com as mesmas exigências de documentação que ocorrem em Brasiléia. A convocação geral para o público sem comorbidades a partir dos 40 anos ocorre até o dia 18, sexta-feira.

Em Xapuri, o avanço da campanha ocorre de maneira semelhante aos municípios vizinhos. Os locais são a tenda instalada na praça central da cidade (São Gabriel), nas imediações da igreja de São Sebastião, e na Unidade Básica de Saúde Raimundo Francisco da Silva, no bairro Sibéria.

Já o município de Assis Brasil fez uma programação diferente dos demais. Anunciou para a última segunda-feira (14) o começo da vacinação para o público em geral de 55 a 59 anos, passando para as faixas etárias de 50 a 54 anos nesta quinta-feira, 17, e de 45 a 49 anos na próxima segunda-feira, 21.

“Tão prioritário quanto formar um grupo prioritário é o avançar por faixa etária, que vai englobar todos os grupos, independente de categoria profissional ou comorbidade”, disse a coordenadora de imunização de Assis Brasil, Ivanessa Cunha, ao anunciar a nova programação da campanha de vacinação.

A recomendação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), espaço estadual de articulação e pactuação, é para que a cada três dias a vacinação possa avançar a uma nova faixa etária caso seja atingido o índice de 75% do público da anterior. No entanto, os municípios do interior têm avançado mais.

De acordo com os dados mais atuais divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no Portal da Transparência do Estado sobre o combate à Covid-19, já foram distribuídas aos municípios do Alto Acre 24.755 doses de imunizantes contra a Covid-19, das quais 18.098 foram aplicadas.

Até o momento, o município de Brasiléia aplicou 6.278 doses, Xapuri 4.677, Assis Brasil 3.050 e Epitaciolândia 4.093. Esses números, no entanto, já são bem maiores, por conta dos dados ainda não inseridos no sistema ou por falta de atualização da própria plataforma.