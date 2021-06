Servidores da saúde fecham avenida Getúlio Vargas em protesto

Servidores da saúde fecharam nesta terça-feira, 15, a avenida Getúlio Vargas ao lado do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), no Bosque, cobrando do governo do Acre propostas com o intuito de pôr fim à greve da categoria.

A saúde iniciou a greve geral na segunda-feira, 14, com carreata pelas ruas de Rio Branco e encerraram com um ato em frente ao Palácio Rio Branco.

De acordo com o presidente dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, as propostas apresentadas pelo Governo até o momento precisam melhorar para que o movimento grevista seja suspenso.

De acordo com o sindicalista, um dos principais empecilhos para que um acordo seja selado é a intenção do governo de repor as perdas salariais da categoria apenas para os anos de 2020 e 2021 em um contexto de 10 anos sem reposição. Para ele, esse item é o que mais está dificultando as negociações.

A decisão pela greve foi tomada devido às sucessivas recusas de tratativas de reajuste do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) por parte do governo do estado e diversos outros problemas que afetam todos os empregados da área.

Serviços tido de Urgência e Emergência não serão prejudicados e tampouco o atendimento para casos Covid-19, informou o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici.

A proposta do movimento é chamar a atenção da sociedade sobre os empecilhos que comprometem a qualidade do atendimento nas unidades públicas, além de pressionar os gestores a implementar as melhorias necessárias.

Outras reivindicações são a recomposição das perdas inflacionárias, o pagamento retroativo do adicional Covid-19 de dezembro de 2020, a gratificação de 20% de insalubridade até a regularização do novo LTCAT, além da revisão da Lei do Igesac, fornecimento de insumos necessários para o exercício profissional e concurso público.