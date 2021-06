Governo realiza cerimônia de exposição “Um voo pela história da Aviação do Acre”

No fim da tarde desta terça-feira (15) ocorreu o lançamento da reposição 1936: ‘A trajetória, um voo pela história da aviação do Acre’, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco.

A exposição fotográfica tem como objetivo resgatar fragmentos históricos, através de fotografias de um período ao qual para o desenvolvimento eram necessárias “asas”. A mostra conta com uma réplica da aeronave Douglas C-47B Skytrain, de propriedade da Força Aérea Brasileira (FAB), feita pelo artista plástico Darci Sales. O aeroplano estará localizado na Praça dos Seringueiros, entre o Memorial e o Palácio Rio Branco. A exposição ficará disponível do dia 15 a 27 de junho.

De acordo com o governador Gladson Cameli é uma honra o Acre ser o primeiro estado da região norte a receber a réplica do JAS F39 Gripen. “Fico muito feliz. Quero agradecer a equipe que ajudou a fazer esse evento. Sou grato a Deus por tudo”, declarou.

Já o brigadeiro do Acre, Luiz Guilherme Magalhães, parabenizou o governo do Estado pela realização da exposição de aeronaves. Segundo ele, a iniciativa engrandece o Acre.

Segundo informações do governo, a exposição segue de maneira cronológica, desde o governo de Martiniano até o ano de 2021.

O presidente da FEM, Manoel Pedro (Correinha), conta que a curadoria da exposição foi um trabalho desafiador, porém extremamente gratificante.

“Esse é um grande momento para a história e para a cultura do Acre. A gente espera que a população possa voar ao passado junto com a gente”, ressalta.

História

Guiomard Santos trouxe o avião como transporte oficial. Em 1940 o primeiro aeroporto é construído. O primeiro campo de aviação do estado foi uma decisão de progresso tomada pelo atual governador da época, Martiniano Prado, que sentiu a necessidade de progresso na aviação do estado.

O governador convocou a população para construir a primeira pista do estado em 1936. O hidroavião Junker – W-34 chegou em solo acreano como o primeiro avião monomotor, batizado de Taquary por pousar no estirão do Bagé, área onde hoje está situado o bairro Taquari. Isso só foi possível pelos esforços do interventor Manoel Martiniano Prado, que negociou com empresas que possuíam hidroaviões para pousar no rio. Neste período o Acre não fazia parte do estado brasileiro: era apenas um território.

1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre

O brigadeiro do ar Luiz Guilherme da Silva Magarão participa da abertura da exposição “1936: A trajetória – um voo pela história da aviação no Acre”, que trouxe, pela primeira vez à Região Norte, a réplica da aeronave Caça F-39, de propriedade da Força Aérea Brasileira (FAB), em alusão a comemoração dos 59 anos de elevação do Acre à categoria de Estado, celebrado neste 15 de junho. A cerimônia de abertura da exposição ocorreu às16 horas.

A réplica do novo avião-caça da Força Aérea Brasileira (FAB), o F-39 Gripen, vai ficar estacionado ao lado do Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco, até domingo, dia 27. Ele é considerado um dos modelos mais modernos no campo da aviação militar.