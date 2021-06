Ginásio do Sesi terá mutirão de vacinação a pessoas acima de 45 anos neste final de semana

A secretaria municipal de Saúde de Rio Branco vai fazer um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no Ginásio do Sesi no sábado, 19, e no domingo, 20, para pessoas a partir de 45 anos. Dependendo da procura, o mutirão pode chegar a atingir pessoas de 40 anos. A vacinação será das 8 às 22 horas.

A organização das equipes de saúde teve início nessa segunda-feira, 14. O titular da secretaria, Frank Lima, diz que está sendo feito um grande esforço para garantir o máximo de profissionais para o mutirão de dois dias. As equipes serão compostas por vacinador e registrador e servidores de todos os setores da secretaria deverão atuar.

“A pedido do prefeito Tião Bocalom, estamos em um grande esforço para montar as equipes e fazer esse mutirão. Serão cerca de 50 pessoas a cada turno de vacinação. Por enquanto, a ideia é fazer a partir de 45 anos, mas a depender da procura durante a semana, podemos pegar a partir de 40” , contou o secretário.

Além do ginásio, no sábado,19, haverá mais 8 pontos de vacinação em funcionamento na capital. Das 8 às 16 horas. O mutirão tem parceria da SEMSA, FIEAC, IEL/SESI, SEST/SENAT E FAMETA.