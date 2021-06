Substituição de geladeiras avança entre alagados do Envira/Tarauacá e Purus

Cerca de 300 famílias de Feijó ganharam geladeira após as enchentes dos rios da região no começo de 2021. Em Tarauacá, 40 geladeira foram repassadas no âmbito da campanha SOS Acre, do Ministério Público Estadual.

Tarauacá e Feijó sofreram duramente com as alagações e ainda tentam se recuperar dos impactos. As geladeiras são doadas pela Energisa, que mantém programa de eficiência energética.

Nesta 2a quinzena de junho ao menos 50 geladeiras serão trocadas em Santa Rosa do Purus, informou a concessionária.

O presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, comentou sobre a importância desse tipo de ação que visa ajudar as famílias.

“É uma grande satisfação ajudar as famílias que passaram pela alagação. Levando equipamentos novos e eficientes a quem mais precisa. Dessa forma a Energisa Acre está contribuindo com as famílias acreanas que passaram por situações adversas nas áreas alagadas”, comentou.

A troca dos equipamentos é apenas uma das ações realizadas Projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Para ser contemplada a família precisa ter: cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e/ou serem moradoras de bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica; estarem conectados à rede básica de energia; estarem adimplentes com a conta de energia e terem equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.