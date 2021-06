Rosana diz que Gladson é inimigo da Educação e greve continua no Acre

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (14) para afirmar que a greve da educação está mantida.

Rosana lembrou que em toda a história de luta em defesa da educação do Acre, nunca se viu um governo tratar tão mal os trabalhadores da educação. “Há dinheiro sim para a educação, apesar do governador de maneira tirânica se empenhar para justificar o injustificável. Seus assessores não foram capazes de apresentar uma proposta viável para a categoria. Humilha, explora e escraviza os servidores desde que assumiu o governo”, declarou.

A sindicalista lembrou que durante a campanha de 2018, o governo fez compromisso de atender o piso dos profissionalizados e das carreiras, resolver a situação dos não concursados e realizar concurso. “Ganhou a eleição e virou inimigo dos servidores da educação e, como tal, passou a tratar como um verdadeiro algoz. Desde o início do governo, em 2019, optou por enganar, mentir e enrolar toda uma categoria na mesa de negociação. Naquele ano, foram várias propostas, desde auxílio alimentação de 350 reais, não pagou, ofereceu 12,99%, não pagou. Em 2021, ofereceu VDP antecipada, mais uma vez não pagou, reposição inflacionária em setembro de 2021 e reestruturação da tabela e revisão do PCCR para 2022, seguindo o histórico negativo, tratou como mais uma brincadeira. Será lembrado como um governo inimigo da educação”, disparou.

Nascimento relatou que para prejudicar e castigar ainda mais a categoria, o governo não pagou os direitos do PCCR, como gratificação de aluno especial, difícil acesso, além disso, deixou de pagar a bolsa da educação em tempo integral.

“Gladson Cameli, será lembrado como um governo da mentira, que além da enganação, da enrolação, que escraviza os servidores, não oferecendo as condições básicas de trabalho. As aulas remotas de 2020, só aconteceram, porque trabalhadores tiveram que se endividar para garantir, com os seus poucos recursos, as condições mínimas de trabalho, comprando equipamentos, tais como: computadores, celulares, notebooks e custeando com o pagamento de pacotes de Internet. Nenhuma outra categoria e seus servidores foram tão cobrados, e mal reconhecidos pelo governo, por seu empenho, por se doarem ao cumprimento de suas funções. São escravos do trabalhador, além de sua carga horária sem receber pelas horas e dias extras, extrapolam a carga horária, sem receber o que lhe é de direito, mesmo sabendo que há dinheiro sim para a educação. Há ainda, os que se aventuram em dizer que o professor não trabalha”.

Por fim, a professora destacou que os servidores cansaram de tanta desvalorização, com isso, garantem que só devem voltar às aulas caso tenha uma proposta viável apresentada e aprovada, com reestruturação das tabelas com piso em 2022. “Apresentar um auxílio alimentação para 2022 é desrespeito e uma humilhação, pois este mesmo governo, já havia entregue a proposta.Tem dinheiro sim, não aprova a proposta na Aleac porque trata a educação com desprezo, é inimigo da Educação. Contra fatos não existem argumentos.

O sindicato alega que o FUNDEB aumentou consideravelmente neste ano de 2021 em mais 2,5% desde fevereiro, aumentando o valor custo aluno superando a queda de 2020.