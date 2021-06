R$ 50 milhões para GO: Bittar diz que como Relator não pode enviar dinheiro só ao Acre

Durante a entrevista concedida ao programa Boa Conversa, exibido pelo ac24horas na noite desta segunda-feira, 14, o senador Márcio Bittar (MDB) também comentou sobre a polêmica em relação ao “Orçamento Paralelo” do governo federal.

Bittar afirmou que, proporcionalmente, o Acre receberá mais que o Estado de São Paulo dos R$ 18 bilhões previstos de investimento do governo federal para o ano de 2021.

“Quando a esquerda diz isso [orçamento paralelo] tá tendo malícia. Como vice-líder do governador Bolsonaro, relator das PECs e do orçamento é claro que eu não posso querer tudo pro Acre. Eu sou procurado por gente do Brasil inteiro. Quando sair a relação de RP-9, que são do relator [eu], vai ter dinheiro indo para o Brasil inteiro, não né somente para o Ceará e para Goiás. Eu não posso comandar R$ 18 bilhões e mandar tudo pro Acre. Eu tenho que atender na medida do possível as demandas que vem do país inteiro. Vai ter críticas a mim porque o Acre vai receber mais recursos do RP-9 proporcionalmente maior que o SP”, salientou.

Entenda

Em meados de março deste ano, Marcio Bittar foi citado em uma matéria pela revista Crusoé onde mostrou que o senador eleito pelo Acre teria destinado R$ 30 milhões para o Ceará e mais R$ 20 milhões para Gameleira de Goiás, totalizando um montante de R$ 50 milhões.

Segundo a reportagem, parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro destinaram R$ 181 milhões para regiões aleatórias, fora de suas bases, em esquema montado pelo governo em troca de apoio

O emedebista afirmou que a oposição distorce o Orçamento Geral da União (OGU) e reafirmou que a liberação de emendas para outros estados é uma situação normal devido ao seu papel de relator do Orçamento.