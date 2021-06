Partidos da esquerda começam a se reunir para definir cenário e candidaturas ao próximo ano

A direção do Partido Social Liberal (PSL) realizou na tarde desta segunda-feira, 14, um ato de filiação de várias personalidades políticas que devem compor a chapa de candidatos a deputados estaduais e federais visando as eleições de 2022.

A filiação contou com a presença do vice-presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, que desembarcou no Acre ao lado do senador Márcio Bittar (MDB), do deputado federal, Júnior Bozzella, o coronel Ulysses Araújo, do secretário de saúde, Alysson Bestene (Progressistas), da pré-candidata ao senado da República, Márcia Bittar (MDB) e do presidente estadual Pedro Valério e o médico Eduardo Velloso.

Segundo informações do partido, a chapa para deputado federal deve contar com 12 candidaturas ao cargo federal. O vice-presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, disse que a direção do Acre é a primeira do país a ter chapa completa de deputado federal. “Isso é algo histórico”, disse.

Já o senador da República, Márcio Bittar, destacou que na eleições do ano que vem ele já está com sua chapa formada. “A minha chapa é o Bolsonaro, Gladson Cameli e Márcia Bittar. A candidatura da Márcia não é uma imposição, mas uma vontade do governo federal”, ressaltou.

Bittar enalteceu o trabalho feito pela direção do PSL por ter uma chapa completa à Câmara Federal. “Podemos fazer dois deputados federais. Nenhum partido tem o tempo de TV e fundo partidário como o PSL”, ressaltou.

Já o coronel Ulysses Araújo disse que está à disposição do partido para decidir qual cargo deverá ser candidato no ano que vem. “Estou à disposição, sou Bolsonaro e contra o Lula”, garantiu.