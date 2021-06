Hospitais do Alto Acre também tem manifestações de servidores em greve da Saúde

Como ocorreu em Rio Branco, parte dos profissionais da saúde estadual decidiu cruzar os braços também em Brasiléia e Xapuri, onde manifestações foram realizadas, em menores proporções, nesta segunda-feira, 14, nos hospitais Raimundo Chaar e Epaminondas Jácome.

Em Brasiléia, vestindo preto e com um caixão, em alusão aos profissionais que perderam a vida no combate à pandemia, um grupo de servidores protestou em frente ao Hospital Regional, que é referencial para o Alto Acre, pedindo melhorias salariais e de condições de trabalho.

Em Xapuri, de acordo com uma fonte consultada pela reportagem do ac24horas, a adesão ao movimento foi baixa, mas os profissionais também se manifestaram pela paralisação, em frente ao hospital local, com faixas e cartazes expondo as reivindicações que estão sendo feitas.

Em um vídeo divulgado na internet, o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, pediu apoio da população ao movimento da categoria da saúde e relatou parte das dificuldades que os servidores da saúde estão enfrentando nas diversas unidades do estado, como falta de médicos e problemas estruturais.

“Em Xapuri, o solo da sala de atendimento está desabando. Em Brasiléia faltam médicos para preencher a escala de plantão, mesmo problema vivenciado em Feijó, onde, às vezes, um médico só tem que atender parturientes e, simultaneamente, pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos”, disse Pulici.

O sindicalista também comentou a falta de medicamentos e equipamentos básicos para o atendimento à população, como a falta de um remédio no ambulatório de reumatologia da Fundação Hospitalar chamado ciclofosfamida e de cadeiras reclináveis na unidade de nefrologia para os pacientes de hemodiálise.

O governo do estado tentou se antecipar ao movimento grevista ainda no sábado, anunciando um pacote de propostas aos servidores, com destaque para a promessa de conclusão da revisão do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração (PCCR), mas o comando de greve considerou a oferta insuficiente.

10 anos de perdas

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, a proposta do governo precisa avançar em alguns pontos, como na reposição de perdas, concurso público e na situação dos servidores irregulares, para que o sindicato considere a possibilidade de suspender o movimento.

“O governo fez uma nova proposta, mas tem alguns pontos que não estão dentro das nossas expectativas. O governo quer repor as perdas apenas de 2020 e 2021, mas nós temos 10 anos de perdas. Então esse ponto é o que está pegando mais. Amanhã vamos nos reunir de novo para ver se avançamos”, explicou.