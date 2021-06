“Candidatura da Márcia partiu de Bolsonaro e não está subordinada a Gladson”, diz Bittar

Um dos temas discutidos pelo senador Márcio Bittar (MDB) durante o programa Boa Conversa, transmitido pelo ac24horas nesta segunda-feira, foi o apoio do governador Gladson Cameli para a disputa ao senado no ano que vem. Na mesa de Gladson aparecem pelo menos quatro nomes: a atual senadora Mailza Gomes, que é presidente do partido de Gladson, o Progressistas; a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), o também deputado federal Alan Rick (DEM) e Márcia Bittar, ainda sem partido.

Questionado sobre o apoio de Cameli para uma única vaga, Bittar foi enfático em dizer que a candidatura de Márcia é um desejo do presidente Jair Bolsonaro. “Essa é uma questão que vai ser resolvida com calma. Não se impões candidatura majoritária. Quem conseguir se viabilizar, é quem vai ter o apoio do Gladson. Mas uma coisa é certa, a candidatura da Márcia não está subordinada do Gladson. Bolsonaro é mais interessado e a ideia surgiu em um conversa com ele e outras pessoas. Ela só não será candidata se não conseguir se viabilizar”, disse Bittar.

Questionado sobre o que representaria essa viabilização, Bittar explicou se tratar da avaliação de aceitação ou rejeição do do nome perante aos eleitores e o conjunto de força política. “Significa analisar o nome diante de uma pesquisa eleitoral, pesquisa qualitativa e os partidos que compõem essa candidatura”, afirma.