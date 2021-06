Réplica do caça F-39 Gripen é exposta no centro de Rio Branco

Uma réplica em tamanho real do F-39 Gripen, umas das aeronaves que compõem a Força Aérea Brasileira (FAB), está em exposição ao lado do Memorial dos Autonomistas, no centro de Rio Branco.

O videomaker do ac24horas, Whidy Melo, captou imagens do caça, mas no entanto, não tinha ninguém da FAB para falar acerca da aeronave. Muitos populares estavam presentes no local. O Gripen é uma aeronave com tecnologia de ponta, que equipará a Força Aérea Brasileira a partir deste ano. Os visitantes poderão olhar de longe o cockpit da aeronave.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a presença do Gripen ocorre devido a programação de aniversário de 59 anos de elevação do Acre à categoria de Estado. A primeira solenidade está marcada para terça-feira, 15, às 9h, no Mastro da Bandeira, na Gameleira, em Rio Branco. O governador Gladson Cameli irá acompanhar a substituição da bandeira do estado ao lado das tropas militares. No mesmo dia, às 16h, será realizada a abertura da exposição “1936: A trajetória – Um voo pela história da aviação no Acre”, no Memorial dos Autonomistas.

No mesmo período, serão exibidos, a partir das 17h, no Teatro Hélio Melo, compondo as comemorações, um documentário sobre a história da aviação no Acre e curtas sobre a história do cinema acreano.