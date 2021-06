Gladson anuncia auxílio para servidores da saúde, concurso público na área e correção do PCCR

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nas suas redes sociais neste sábado, 12, um pacote de medidas para evitar o início da greve dos profissionais de saúde marcado para esta segunda-feira (14). No vídeo, Cameli informou que os servidores receberão um auxílio temporário de emergência em saúde no valor de R$ 325,00 de julho a dezembro.

Segundo Gladson, o Estado fará a revisão do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho com cronograma e a participação dos sindicatos ainda este ano e que esse laudo será aprovado no primeiro semestre de 2022. Cameli também anunciou a publicação do edital de concurso público para saúde até o final do ano e correção inflacionária nos termos permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Chefe do Executivo informou que o governo vem fazendo o possível para atender as pautas dos trabalhadores, mas citou empecilhos como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).”Mesmo diante dos impedimentos, a conclusão do PCCR será encaminhada até 2021. O governo está fazendo tudo o que pode para valorizar o servidor público. Eu peço a cada um, mesmo que as condições não sejam favoráveis, mas que não percam a fé e a esperança.”, destacou.

Ao ac24horas, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre e vereador, Adailton Cruz, afirmou que as propostas apresentadas não contemplam os principais pedidos da categoria. Ele citou, por exemplo, a falta da mudança da Lei do Igesac, que pode resultar na terceirização da saúde.

“Nós estamos aguardando o governo enviar a proposta de forma oficial conforme acordado mais cedo. Independente disso, a greve está mantida para segunda. Iremos levar as propostas para os associados na segunda e eles decidirão sobre a greve”, explicou.