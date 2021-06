Professor do Acre toma vacina e protesta contra Bolsonaro

O professor Clebison André Rocha, que foi personagem do Fantástico da Rede Globo por ser um dos professores da rede pública que leva conhecimento aos seus alunos por meio do rádio, usou o bom humor para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro.

Como é professor da rede pública de ensino, quando soube que poderia se vacinar nesta quinta-feira, 10, não pensou duas vezes e mandou estampar em uma camisa críticas ao presidente. “Jacaré eu tiro de letra, só não tomaria a vacina se virasse um Bolsonaro”, diz a legenda da blusa.

O ac24horas conversou com Clebison. “Eu, assim como milhões de brasileiros, sou mais um indignado com o nosso presidente. O negacionismo, as chacotas com a doença como dizer que era apenas uma gripezinha e, principalmente, a demora em comprar as vacinas, fez com que milhares de mortes fossem evitadas”, diz o professor.

Clebison, que se vacinou na URAP Eduardo Assmar, no bairro 15, não teve problema algum em fazer seu protesto. Vale lembrar que alguns dias atrás, uma psicóloga sofreu uma tentativa de proibição de tirar uma foto com uma placa onde estava escrito “Fora Bolsonaro” no Posto de Saúde da Vila Ivonete, que culminou com o afastamento do servidor.