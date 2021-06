Policiais penais presos responderão por tráfico e envolvimento com organização criminosa

Indicada pela liderança do MDB na Câmara dos Deputados, a deputada Jéssica Sales é membro titular da Comissão Especial que vai acompanhar ações de combate ao câncer no Brasil, instalada nesta quinta-feira, 10.

A Comissão Especial foi criada com a finalidade de examinar a Proposta de Emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Prevenção ao Câncer, cuja admissibilidade foi aprovada em 2019 pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Só agora a PEC será examinada por uma Comissão Especial, por causa da suspensão presencial dos trabalhos Legislativos em virtude da pandemia de Covid-19.

Segundo a deputada Jéssica Sales, a proposta tem um alcance social muito grande, uma vez que o texto prevê a duração do fundo até 2030 no âmbito do Poder Executivo federal, com o objetivo de garantir recursos para ações destinadas à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

A indicação da deputada Jéssica Sales pela liderança do seu partido para integrar a Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil se deve ás ações de seu mandato parlamentar em defesa da saúde pública. Médica, desde o seu segundo ano de mandato tem se tornado uma parceira de hospitais de referência em tratamento de câncer e de acolhimento de pacientes.

Jéssica Sales contribuiu com parte da cota parlamentar de emendas individuais para a manutenção do Hospital de Amor de Porto Velho (RO), que acolhe muitos pacientes acreanos, e também da unidade de diagnóstico do Hospital de Amor em Rio Branco.

“Essa comissão é de grande importância para a saúde do Acre e do Brasil e vem ao encontro das parcerias que mantenho enquanto deputada federal, para ajudar na prevenção e tratamento dessa doença que afeta centenas de pessoas”, disse a parlamentar.